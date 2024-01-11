鳳梨說的「辣個男人」身分曝！　馮語婷779字回應性別疑雲

▲馮語婷。（圖／翻攝臉書／馮語婷，下同）

記者葉國吏／綜合報導

「網路女戰神」馮語婷被鳳梨（吳泓逸）爆料真實身分是男生，引起討論。對此，馮語婷直接發文透露鳳梨指的那位「男子」身分，還用779字回顧鳳梨事件風波。

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面對鳳梨的直播爆料，馮語婷直接寫下779字「回顧鳳梨事件」，以下全文：

帶大家回顧鳳梨事件的起始

一開始因為鳳梨直播罵髒話影響社會風氣

所以我覺得我應該要做些什麼制止這風氣

所以我四月初開始對鳳梨行為做評論

到四月底陳沂看到我打鳳梨有流量

便開始插花追著打

甚至打得比我還兇，還開直播嗆鳳梨

所以那時候新聞版面都是陳沂

才會讓大家覺得陳沂是一開始打鳳梨的人

於是她就飄了，整個人得意忘形

再來說到鳳梨的保姆事件

因為沒有證據及事件真實始末

我從沒發表過任何意見甚至新聞留言

這都是大家看得見的事實

但陳沂卻發文帶風向說鳳梨89公審保姆

讓鳳梨又被出征了一波

接著是去年7月31號鳳梨開直播道歉

道歉完我就完全停手，之後都沒提過鳳梨

但陳沂在鳳梨直播後馬上發文繼續收割鳳梨

說鳳梨出事了才說要退出網紅不當公眾人物

讓鳳梨又被出征一次

之後陳沂帶風向說因為鳳梨告我我不敢講他

實情是

鳳梨既然道歉我便覺得與我無關了

郭鬼鬼、淘寶醫師娘、36杯師姐

都是因為道歉我就完全隻字不提

反而郭鬼鬼道歉後陳沂馬上追殺一波

所以不是因為鳳梨提告我不講

接著就是我跟陳沂撕破臉我們開戰

她帶風向說因為勸誡我不聽、我腦羞

實情是她7月29日跟我說過鳳梨有可能會告

但LINE聊天過程完全沒任何不快與爭吵

我甚至跟她說鳳梨保姆案被出征很衰

是到了8月1號下午陳沂忽然發文婊我，

並罵我沒水準造謠說我追殺鳳梨

我才跟她撕破臉

( 以上證據時間軸都有 )

從我跟陳沂撕破臉到現在

我相信大部分的人都在看戲

從我收集一堆證據打臉陳沂開始

她業配被影響、真相被揭穿、誠信被質疑

這都是我拿出證據實錘她的結果

但她卻大言不慚說全部都沒證據都是造謠

不然怎麼會那麼失控一直發文罵我呢！

然後打不贏我還去抱鳳梨大腿求援

甚至說出我對鳳梨趕盡殺絕

還有她跟鳳梨聯手是黑白通吃

那陳沂妳是在影射鳳梨是黑道囉？

陳沂妳這幾天的人格尊嚴已經破裂了

妳說的話做的事已經荒謬的不行

真要說被兩大網紅圍剿我的感受是什麼？

就是大家都在看，真相終會明朗

不用一直放送‘’不是實情‘’的煙霧彈。

最後，我是女生。

▲馮語婷透露跟鳳梨講電話的男生身分。（圖／翻攝臉書／馮語婷）

另外馮語婷也解釋為何鳳梨會質疑她是男生，「剛剛鳳梨直播電話內的男生就是這位蔡皓竹，我之前已經發文說過了，他那時候主動聯絡我跟我說要幫我保護帳號，所以才跟他有聯繫，然後每天都糾纏要跟我講電話，每次都說兩分鐘就好，結果都一直在那邊吹牛講了快半小時，還把我帳號用到停權，他剛直播一直撇清說沒關係，但實際上是一直慫恿我要我打鳳梨，以上。」