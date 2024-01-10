17歲國際芭蕾比賽獲獎！21歲天才女舞者「失蹤5天」…舞團急報案

▲中國女舞者德國失聯數日。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

德國著名舞團漢堡芭蕾舞團一名舞者發布尋人消息稱，舞團內同事、21歲的中國舞者張琳，目前已失蹤近5天。最後一次見到張琳是在當地時間1月5日13點30分左右，在漢堡的hasselbrook車站附近。有網友稱其疑似被綁架，家屬收到了勒索影片。一名同事稱關於此事無人清楚，應是謠言。

根據《都市快報》報導，當地時間1月8日，由於張琳沒有出現，舞團在詢問了解後發現，自5日下午1點半結束排練後並未回家也沒人再見過她，於是報警。據知情者稱，家人正準備前往德國。

據《橙柿互動》報導，21歲的張琳身高170，在漢堡芭蕾舞團的官方網站上的介紹顯示，她畢業於北京舞蹈學院附中，是那屆附中畢業生的一匹黑馬，憑藉楚楚動人的參賽節目《吉賽爾》獲得了2020年第48屆瑞士洛桑國際芭蕾舞比賽第四的好成績。

張琳後於德國漢堡芭蕾舞學校學習，自2022年起簽約漢堡芭蕾舞團，曾在《胡桃夾子》中飾演中國鳥，並在去年12月8號首次出演芭蕾舞劇《簡愛》裡的重要角色-年輕時的簡愛。

▲張琳在洛桑國際芭蕾舞比賽中。（圖／翻攝自紅星新聞）

另據《紅星新聞》報道，舞蹈部落客「兔老師」也確認了張琳失蹤的消息，「目前漢堡芭蕾舞團已經在當地報警，也與中國駐漢堡總領館聯繫了。」

「兔老師」介紹，昨天有朋友給中國駐漢堡總領館發去了郵件求助，也收到了總領館的郵件回覆，「總領館那邊說對這件事高度重視，已經聯繫了漢堡警方以及張琳的母親、朋友，並為張琳母親辦理赴德國的簽證提供幫助。同時，德國漢堡芭蕾舞團的團員們也在舞團周邊、張琳住處、上下班沿途等地方貼出了尋人啟事。」

「兔老師」表示，她一路見證了張琳在芭蕾舞道路上的成長，2020年，時年僅17歲的張琳在瑞士獲得洛桑國際芭蕾舞比賽第4名時，自己也陪在她身邊，「張琳算是在我鏡頭裡長大的，從她附中3年級到畢業，我一直特別看好她。」

根據「兔老師」回憶，張琳失蹤前在德國漢堡發展得很好，已在去年1月正式入職了漢堡芭蕾舞團，「這個孩子非常熱愛跳舞，她在漢堡芭蕾學校還沒畢業的時候，就被團長敲定畢業進團。入職舞團之後，也拿到了正式的工作簽證，而且一直有拿到新角色和新劇目的機會，失聯之前，她才剛剛演了新角色，生活和工作的狀態都非常正常。」

張琳所在的舞團漢堡芭蕾舞團，亦稱「德國漢堡國家歌劇院團」，為巴蘭欽舞蹈作品的代表性表演團體，並被列為「德國四大芭蕾舞團」之一，享譽國際。