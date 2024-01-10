黃河變清了？民眾拍「清流飛瀑」罕見畫面　史載「黃河清」僅43次

▲有網友在陝西延安黃河壺口瀑布拍到「清流飛瀑」的壯觀景像。（圖／微博）

圖文／CTWANT

大陸的第二長河黃河是世界上含沙量最高的河流，因此有「小時候，從黃河裡舀碗水，半碗是水，半碗是沙」的說法。然而，近日有網友在陝西延安黃河壺口瀑布拍到「清流飛瀑」的壯觀景像，對此不少人則驚呼「黃河水竟然變清澈了」。

黃河中游因河段流經黃土高原，支流帶入大量泥沙，使其成為世界上含沙量最高的河流，最大年輸沙量則是1933年的39.1億噸。不過，1949年後，政府也加強對黃河的治理。

▲數年前拍攝到的黃河壺口瀑布。（圖／微博）

據陝西日報2022年報導，陝西平均每年輸入黃河的泥沙量，已從多年前的8.3億噸減少到如今的2.68億噸。地質專家李鄂榮曾考證，史載可查的「黃河清」只有43次，最長的一次為1727年，持續20多天。

據「九派新聞」報導，該名網友所拍攝的黃河壺口瀑布是中國第二大瀑布，也是世界上最大的「黃色」瀑布，早在2020年就曾有報導表示，黃河壺口變清了，也不時變身為清流。

至於治理方法為何，報導則表示，當局用了多種方式來治理黃河，其中包括以壩攔沙變良田、造林護林固泥沙、並在黃河兩岸實行退耕還林發展生態治理帶動綠色產業發展。

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