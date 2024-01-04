陸電視開機率6年內降至3成不到　9成用戶希望電視能像手機操作

▲大陸各品牌智能電視。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸前瞻產業研究院近日公布《2024年中國智能電視交互新趨勢報告》，報告顯示，自2016年起，電視開機率由70%斷崖式下降到2022年的不到30%。《新浪科技》也曾進行一項線上調查，調查結果顯示，參與投票的4183人中，數月沒開電視者多達2188人，佔比52.3%；偶爾陪家人看一次的僅820人，佔比19.6%。

《海峽都市報》報導，《2024年中國智能電視交互新趨勢》顯示，86.16%的用戶對智能電視的深層需求是希望智能電視能夠有海量的生態暢玩，有多元化的場景交流互動。智能電視「能夠像手機一樣操作便捷」已成為智能電視第一功能需求。隨著智能電視消費人群、消費場景的轉變，智能電視不再止於看，「玩電視」、「刷電視」正在成為新趨勢。

報告指出，在操作電視方面，用戶的深層需求是希望智能電視能夠像手機一樣便捷（左右滑動、上下滑動、點按等），實現「像玩手機一樣玩電視」；在內容方面，用戶的深層需求是希望智能電視能夠像手機和PAD一樣可以有海量／豐富的APP供選擇；在多場景互動層面，用戶的深層需求是希望能夠在智能電視上實現視頻通話、文字聊天、聯機遊戲等交流互動功能。

據了解，大陸市場端為提升電視銷量，市場上主流智能電視廠商的產品交互方式均覆蓋遙控交互、語音交互、體感交互和跨端交互等模式。隨著大陸智能電視業進入存量競爭階段，打破生態屏障，豐富智能電視內容生態，實現大屏暢玩，將是提高用戶黏著度，提升智能電視價值的方向之一。