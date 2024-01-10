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Novavax開打衝一波！疾管署揭首日1.7萬人打XBB疫苗「列今年次高」

▲▼Novavax XBB疫苗開打，台大醫院首日接種踴躍。（圖／記者洪巧藍攝）

▲Novavax XBB疫苗開打，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情升溫，併發症、死亡通報雙創新高，且觀察將有雙高峰趨勢。疾病管制署昨（9）日開放Novavax XBB.1.5疫苗給12歲以上民眾接種，副署長羅一鈞今日說明最新接種數據，昨日Novavax接種3752人次，莫德納XBB疫苗接種14065人次，合計昨日新冠XBB疫苗接種1萬7817人次，為今年次高紀錄。

▲▼疾管署1/9疫情周報，疾管署發言人羅一鈞說明XBB疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

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▲疾管署發言人羅一鈞說明XBB疫苗保護效力，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

羅一鈞昨表示，根據目前疫情趨勢推估，新冠將於本月底、下月初當周達到首波高峰，且受JN.1變異株成主流，加上春節活動旅遊效應、開學、228連假等因素影響，春節後還會有另一波高峰。

疾管署去年9月底分階段開放莫德納XBB疫苗，適用對象為給6個月以上民眾；進一步從昨天起開放Novavax的XBB疫苗給12歲以上民眾接種。疾管署今日下午公布最新數據，Novavax XBB疫苗開打日（昨天，1月9日）共計接種3752人次，另昨日莫德納XBB疫苗接種14065人次，合計昨日新冠XBB疫苗接種17817人次，自9月開打XBB疫苗以來累計接種97萬153人次。

▲▼Novavax XBB疫苗接種。（圖／記者洪巧藍攝）

▲Novavax XBB疫苗接種。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署統計，去年9月26日新冠XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者皆占99%。羅一鈞昨表示，根據丹麥、荷蘭、美國等國新冠XBB疫苗最新研究，一致顯示接種XBB疫苗能有效預防新冠疾病，保護力高達6至7成；相反的，若只靠舊版疫苗，經過6~9個月之後，保護力已經嚴重衰退，和沒有接種過疫苗的人相近。

近期國內外疫情升溫，又適逢選舉及農曆春節等聚會活動頻繁，病毒傳播風險上升，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗之民眾在莫德納和Novavax兩種廠牌選擇一種接種，提升免疫保護力，以免在此波疫情因保護力不足而造成個人健康威脅和醫療負擔。接種院所資訊可至疾管署官網「秋冬疫苗專區」（ https://gov.tw/eU4 ）或至各縣市官網查詢。

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