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73歲阿嬤「胎兒死腹中35年」！　肚痛就醫才知藏7月大石胎

▲73歲阿嬤懷孕35年！腹中藏「巨大石胎」。（圖／翻攝自X）

▲醫師經過進一步檢查後，發現患者腹中的石胎非常巨大。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

南非國家阿爾及利亞一名73歲老婦人因為嚴重腹痛被送往急診室，然而醫師經過X光檢查後，卻發現病患腹中竟藏有一個胎兒。經過進一步檢查，確認是病患35年前子宮外孕所導致的「石胎」。

根據《星洲網》報導，馬來西亞醫師山姆韓（Dr Samhan）8日在社群平台X分享了這個罕見病例。該名73歲的阿爾及利亞女性多年前因為劇烈腹痛被送往醫院急診室檢查，醫師當下使用X光替她掃描腹部，沒想到竟看到難以想像的光景。

根據X光檢查結果，老婦人的腹部出現一個胎兒形狀的不明物體。經過診斷，醫師確定腹中的不明物體為石胎（lithopedion）。石胎為一種極為罕見的症狀，通常發生在子宮外孕後，胚胎死亡沒有排出體外，但因為體積過大無法被身體吞噬吸收，因此逐漸鈣化。

由於石胎通常沒有症狀，因此很難被發現。山姆韓說，迄今為止共有331件石胎病例，史上第一個被記錄的病例則是在1582年。他強調，「90%的子宮外孕發生在輸卵管，但也有一些發生在腹部，在這種情況下，死去的胎兒會被儲存在腹腔內，然後逐漸鈣化成『石頭』。」

山姆韓也提到，這是身體保護母體避免受到感染的反應，通常只要接受X光檢查就可以發現。

 
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