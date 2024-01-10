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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被控約未成年辣妹「徹夜飲酒」　李柏毅轟惡劣...提告誹謗

▲▼藍營控李柏毅約未成年辣妹「徹夜飲酒」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國民黨召開記者會，指控李柏毅約未成年辣妹「徹夜飲酒」還說謊。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市黨部9日指控，李柏毅去年10月底被網路粉專爆料與年輕辣妹網紅合照，李雖強調對方是「朋友女兒」，還說朋友（家長）氣得要提告，不料，少女的親生媽媽「李小姐」，主動到李眉蓁粉專留言，表示她和女兒生父根本不認識李柏毅，且李柏毅在她女兒未成年時就經常約她到招待所喝酒，並徹夜未歸。對此，李柏毅回應，針對惡意誹謗已提告。

國民黨議會黨團總召黃香菽、高雄市議員陳麗娜召開記者會，黃香菽表示知道留言之後，為了確認留言人身分，從一位共同朋友處取得「少女親生母親」的聯絡方式，並且見面求證。

李小姐強調，女兒去年1、2月結識李柏毅時還未成年，她和她爸爸根本不認識李柏毅，且李柏毅在她女兒未成年時就經常約她到招待所喝酒，並徹夜未歸。當時事發以後，李柏毅還透過高雄市議會副議長曾俊傑、議員簡煥宗，打電話給她，李小姐認為李柏毅根本是騙子。

陳麗娜強調，在取得母親同意後公布對話錄音和對話畫面。國民黨認為李柏毅已違反兒童及少年福利與權益保障法的規定，不但約未成年少女飲酒、徹夜未歸，事後還教唆說謊，違法事證明確、情節重大，完全沒有擔任立法委員的資格，必須立即退選！

▼藍營控李柏毅約未成年辣妹「徹夜飲酒」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼藍營控李柏毅約未成年辣妹「徹夜飲酒」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼藍營控李柏毅約未成年辣妹「徹夜飲酒」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼藍營控李柏毅約未成年辣妹「徹夜飲酒」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼藍營控李柏毅約未成年辣妹「徹夜飲酒」。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據取得的臉書對話，李小姐表示，她完全不認識李柏毅，之前她女兒未滿18歲「一直約孩子去招待所喝酒」，「李柏毅和小女孩喝酒深夜未歸，叫小女孩和她一起對外說謊」，質疑這是一個議員該有的樣子嗎？

在公布的錄音檔裡面，李小姐也表示，李柏毅是去年1、2月認識她女兒，當時小女孩還未滿18歲，李柏毅就約她喝酒。由於她認識簡煥宗，因此李柏毅事發後就請簡煥宗打電話給他，後來副議長曾俊傑也打給她，目的是想邀約她到招待所談女兒的事情，但她沒有同意，但此事已讓她們心理上有陰影。

▲▼李柏毅遭藍營指控約未成年辣妹徹夜飲酒，已提告。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲李柏毅反擊，針對惡意誹謗進行提告。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，李柏毅反擊表示，國民黨候選人選情告急，藉全黨和側翼接連抹黑攻擊，卻都是沒有證據內容的誹謗。他提出3點回應，一、呼籲國民黨不要再把其他人當作政治工具，挑起紛爭、進行抹黑，選戰還是回歸政策與政見。二、選前最後關頭又開始惡意造謠，國民黨惡質手法一定會被選民唾棄。請國民黨候選人停止這種惡質的選舉手段，光明磊落打場正向選舉。三、將依選罷法意圖使人不當選，針對這些惡意毀謗進行提告，以正視聽！

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