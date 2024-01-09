泰23歲沙彌搭巴士當眾「脫衣自慰」！　被抓進警局還繼續尻

▲男子不顧警察在一旁，仍然繼續「尻槍」。（圖／取自中國報）



記者王佩翊／綜合報導

泰國烏隆府一名23歲沙彌7日上午搭乘長途巴士時，在車上突然脫下自己的僧袍，並當眾自慰，嚇壞一旁的其他乘客。公車站保全隨後向警方通報，警察趕往現場將其逮捕，並帶回警局，怎知男子卻哭訴自慰是自己人生的唯一樂趣，甚至在警察忙著處理文件時，在一旁再度自慰。

根據《中國報》引述泰國媒體報導，警方7日上午11時接獲烏隆府客運1號站保全的通報稱，有乘客在車上脫衣自慰。根據調查，該班巴士是從烏隆府開往呵叻府的長途客運，而涉嫌公然猥褻的則是一名沙彌。

警方到場後隨即逮捕23歲嫌犯薩克達。通報指出，薩克達在車上突然就脫掉自己的僧袍，隨後將手伸往自己的生殖器，開始自慰。薩克達被逮後向警方哭訴稱，自己非常絕望，因為沒有人愛，只有自慰才是他生活中的唯一樂趣。

警方隨後在他的背包中搜出一瓶治療精神疾病的藥物，以及向民眾化緣得來的食物與水。然而正當警方在處理他的案件時，薩克達竟然又自己默默地在一旁自慰，絲毫不在意記者與警察都還在旁邊，儘管被員警制止也不願停下。

薩克達甚至還拿出包包中的牙刷模擬口交，警察忍無可忍，最終嚴厲斥責他停下。薩克達表示，自己出家1年，希望成為和尚，但是自從18歲出車禍罹患精神疾病後，就無法完成這個願望。

警方要求薩克達離開目前正在修行的寺廟，並要求其家人將他帶回，同時須密切追蹤薩克達的治療情況，並叮囑他按時服藥，以免再度發生脫序舉動。