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外媒：吳釗燮國際記者會中警報大響　親曝「可能有火箭碎片」

▲▼ 。（圖／翻攝自外媒）

▲ BBC首頁刊登台灣發布防空警報相關報導。（圖／翻攝自BBC）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國防部9日下午首度發布防空警報，稱中國發射衛星飛越台灣南部上空，英文版卻稱其為「飛彈」（missile），國防部已為此向大眾致歉。美聯社、BBC及路透社等多家外媒皆刊登相關報導，提及英文警報誤植等情形，並揭露警報發布當下外交部長吳釗燮在國際記者會上的解釋。

▲▼ 。（圖／翻攝自外媒）

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▲ 美聯社、路透社及日經亞洲等外媒皆刊登相關報導。（圖／翻攝自外媒）

《美聯社》指出，台灣國防部9日發布警報稱中國發射衛星，居民手機收到的英文訊息卻稱「有飛彈飛越」，也提到發布警報當下，吳釗燮正舉行國際記者會。他隨即澄清中國發射的是衛星，呼籲記者不要擔心，記者會也繼續進行。

《路透社》也報導，警報發布時吳釗燮正召開記者會，被問及衛星發射及可能的中國軍事挑釁時他回答，「這是我們長期以來一直在應對的問題。對台灣政府來說，我們的軍隊隨時準備好應對任何緊急狀況。」

《法新社》提到，吳釗燮的記者會一度被警報打斷，而警報內容用中文寫道，中國發射衛星飛越南部台灣領空，呼籲公眾注意安全，但英文卻顯示為「空襲警報」，警告民眾「飛彈飛越領空」。

吳釗燮隨即向在場國際媒體保證這是一枚衛星，並稱發布警告是因為可能有「碎片」（debris），「當一枚火箭在我們的領空中公開飛行，一些火箭管或碎片會落在這個區域。這就是為什麼我們的國家警報中心會發布這種警報，以前也發生過。」

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