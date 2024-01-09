快訊／央視：發射「長征二號丙火箭」　將「探針衛星」送入軌道

▲國家級警報。（圖／記者曾筠淇翻攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

國防部下午3時15分發出國家級警報，稱中國大陸發射的衛星飛越南部上空，提醒民眾注意安全。

國家級警報響起後不久，大陸官媒《央視》隨即發出快訊，稱9日下午3時03分，成功使用「長征二號丙運載火箭」，將「愛因斯坦探針衛星」發射升空。

▼陸方公布火箭升空的照片 。（圖／翻攝央視）



《央視》在報導中指出，「我國成功將愛因斯坦探針衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。」報導還提到，「此次任務是長征系列運載火箭的第506次飛行。」

根據陸方公開資訊，「愛因斯坦探針衛星」被譽為「宇宙天體爆發的捕手」，是中國科學院空間科學先導專項繼「悟空」「墨子號」「慧眼」「實踐十號」「太極一號」「懷柔一號」「夸父一號」之後，成功研製發射的新一顆空間科學衛星，能精準捕捉到更加遙遠和暗弱的暫現源與爆發天體，探尋來自引力波源的X射線信號，對研究恆星活動、黑洞和中子星等致密天體的形成、演化、併合等過程具有重要科學意義。

「愛因斯坦探針衛星」工程大總體和地面支撐系統由中國科學院國家空間科學中心負責研製建設，衛星系統由中國科學院微小衛星創新研究院負責抓總研製，科學應用系統由中國科學院國家天文台負責研製建設，測控系統由中國西安衛星測控中心負責實施，運載火箭由中國航天科技集團有限公司第一研究院負責研製生產。

▼央視發出快訊，稱成功發射衛星。（圖／翻攝央視）

