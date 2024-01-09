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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高市府3首長輔選啟動　送all pass糖給黃捷、李柏毅力拼全壘打

▲▼高市府輔選列車 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高市府3年輕首長現身為黃捷（中）和李柏毅（左二）加油打氣。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

投票日倒數4天，高雄市政府3位局處首長的輔選列車也啟動，雄女及台大畢業的行國處長張硯卿、觀光局長高閔琳、經發局長廖泰翔今（9）日陪著第六選區立委候選人黃捷一起在鼓山區的明誠三路及龍德路向選民請託、拜票，喊話選票集中，「捷伴同行」唯一支持黃捷，3人也特別送上「All Pass糖」給黃捷，而另一位立委候選人李柏毅也現身聯合拜票，展現團結拚勝氣勢，喊話要大家支持，讓年輕世代最認真努力的黃捷以及長期在地深耕的李柏毅能夠前進國會，延續高雄建設發展、替高雄發聲。

▲▼高市府輔選列車 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高市府3年輕首長現身為黃捷（前右）和李柏毅（後右）加油打氣。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

選戰最後關頭，民進黨立委候選人黃捷持續站路口向市民朋友拜票，強調會拚戰到最後一刻，也向選民喊話：務必「集中選票」守住高雄的關鍵席次！陳其邁團隊3位年輕世代首長到場陪同黃捷路口拜票，包括行國處長張硯卿、觀光局長高閔琳、經發局長廖泰翔，3人為黃捷在雄女、台大的學長姐，戴著大型二號手套陪同黃捷向民眾請託，更特別送上「All Pass糖」相挺，喊話「唯一支持黃捷前進國會」，在倒數時刻全力為黃捷衝刺催票。

▲▼高市府輔選列車 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高市府3年輕首長現身為黃捷和李柏毅加油打氣。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

民進黨左營楠梓區立委候選人李柏毅也現身與黃捷一起在左營、鼓山的交界處路口拜票，李柏毅表示，在選前倒數黃金時間，很高興兩位年輕的局長陪同黃捷和自己站路口。他認為民進黨十分願意栽培有能力、願意拚的年輕人。自己身為「幕僚世代」，一路走來受到市民朋友的疼惜，這次有機會前進國會，要和黃捷在最後關頭全力打拚，繼續為高雄發展努力。

2024選戰進入白熱化，從賴清德、陳其邁在造勢大會上頻頻提起兩位立委新人，到蔡英文誇讚兩位新人有能力拚建設，僅欠缺一個在國會為民服務的機會，顯見綠營對兩席立委新人的重視。今日在三位年輕局處首長的陪同下，向大眾展現高雄隊的年輕拚勁。

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