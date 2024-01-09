不滿共餐活動遭污衊！中和28位里長砲轟吳崢　赴新北檢提告

記者黃彥傑、劉人豪／新北報導

新北市共28名里長，因為不滿民進黨立委候選人吳崢捏造事實，污衊捏造公益共餐活動為其他候選人買票，導致名譽受損，今(9)日下午3時30分前往新北地檢署，提告吳崢意圖使人不當選。

▲不滿名譽受損，中和多位里長到新北地檢署告吳崢捏造事實，意圖使人不當選。（圖／記者黃彥傑攝）

不滿被吳崢誣指賄選，新北市中和區多位里長下午前往新北地檢署，按鈴控告吳崢及李正皓，捏造不實的證據意圖使其他候選人不當選，觸犯公職人員選舉罷免法第104條及法第310條之罪嫌，且以文字散布於眾，使里長們被里民誤解利用共餐收受好處等，嚴重毀損里長名譽，因此必須提告以證明自身清白。

中和區里長聯誼會會長謝森儒在律師陪同下，偕同多位里長提交刑事告發狀。謝森儒表示，吳崢等人以文字、圖畫、錄音、演講等方式捏造不實指控，散布中和地區里長辦理「共餐」長期接受對手候選人資助，事實上捐助紅包是藍、綠議員及善心人士都有且長期為之，並非選舉期間才有。參與共餐之目的，是在找出高齡獨居者，如未參加則需立刻派員查訪，以免發生意外或使其能及時就醫，參加共餐者不分藍綠。

謝森儒說，吳崢等人在臉書上直播經媒體報導後，竟開始大量在中和選區掛上不實看板，意圖使其他候選人不當選，其言論指摘里長被包養，使里長們被里民誤解，利用共餐收受好處等，足以毀損告訴人之名譽，眾多中和區里長及基層民眾都相當憤慨，更感覺備受欺侮。

謝森儒指出，今天共有28位里長到場，希望法院能還基層里長公正，如果大家都不辦共餐，影響的是所有銀髮族老人家。謝森儒說明，有56個里沒有辦，23個里一個月一次，有的是一年兩次，有的一年一次，有的三個月一次，有的關懷據點是跟慈濟配合，一個禮拜一次。

謝森儒說，不要故意抹黑，把數字擴大，「這跟以前紅衛兵有什麼不一樣」，且說這是十幾年來辦的共餐活動，卻被誤會是為特定人士辦的收賄行為，希望不要變成選舉的工具。