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夢見廚房地下有黃金！　老翁在家狂挖地洞「跌39公尺深坑慘死」

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 祖奧在自家廚房地板挖出深達地下12層樓的大洞。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西發生一起悲劇，一名老翁做夢夢見家中廚房地下埋有黃金，花費一年多挖出深達39公尺的坑洞，相當於地下12層樓，5日卻不慎失足跌落而死。

根據《太陽報》，住在米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）的71歲退休男子祖奧（João Pimenta da Silva）深信家中廚房地底埋有黃金，挖出一個深達130英尺（約39.6公尺）的大洞，當地警消5日下午卻接獲報案電話，稱祖奧意外從洞口跌落。

鄰居阿納爾多（Arnaldo da Silva）透露，祖奧聲稱有鬼在夢中告訴他，他家廚房地板下的岩石中埋有黃金，耗費超過1年多，雇用許多人來幫忙挖洞。儘管他曾警告祖奧，這麼做十分危險，但祖奧並不領情。

剛開始洞還很淺時，祖奧每天花11.3英鎊（約新台幣447元）雇用人手挖洞，但隨著洞愈來愈深，費用也愈來愈高，到後來得付80英鎊（約新台幣3166元）給每個來幫忙鏟土的人。阿納爾多還提到，他的挖洞大業近來遇上瓶頸，有顆大石頭難以移開，甚至有傳聞稱他準備用炸藥把石頭炸開。

這個洞直徑約35英寸（約89公分），深度約12層樓。據信祖奧是在清理水和泥漿過後，正要離開洞口時從頂端一個木製平台上滑倒跌落，一名和他一起挖洞的友人來不及救他，屍體被發現時頭部受傷，腿部及其他部位骨折。

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