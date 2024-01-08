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尼泊爾成陸單身漢脫單聖地　「皇帝選妃」挑妻挨轟物化女性

▲▼尼泊爾,尼泊爾人,尼泊爾婦女。（圖／視覺中國）

▲尼泊爾婦女在歡慶提吉節。（圖／視覺中國）

文 ／中央社

中國男女比例失衡，許多單身男性轉向國外「花錢娶妻」，其中，尼泊爾在近年成為熱門地點，平均花費人民幣12萬就能完成所有程序。然而猶如「選妃」一般的行為也引起當地華人反感。

根據鳳凰網網路雜誌專欄「在人間」，繼越南之後，尼泊爾彷彿成了中國單身男性的「脫單聖地」，在如今的尼泊爾，隨處可見湧入的中國單身男性。一名在尼泊爾首都加德滿都的塔美爾區（Thamel）從事旅遊業的中國人稱：「現在來尼泊爾找老婆的中國人很多，我們經常有這樣的客人。」

報導提到，吸引中國單身男性前往尼泊爾的原因之一是收入差距，根據世界銀行的資料顯示，2022年，中國的人均GDP是1萬2720美元，尼泊爾則是1336.5美元，只有中國的1/9。

一名當地的華人分析，在加德滿都，廚師、司機、飯店管理屬於高薪的工作，月薪折合人民幣約3000多元（約新台幣1萬3000元），但是普通女性的月薪大概在600到700元，普通男性的月薪在1600到1800元。所以，婚姻市場確實存在。

而在中國的社群之中，以「尼泊爾新娘」為關鍵字的影片與文章也越來越多。不少人分享自身經驗，並且把尼泊爾女性敘述為「不貪圖物質」、「不要彩禮」和「任勞任怨」的賢妻良母。

此外，也有人稱從尼泊爾娶妻耗費約人民幣12萬元，前後歷時約5個月。

然而，在當地華人與熟悉中國的印尼人眼中，這些流連於尼泊爾找新娘的中國人，大部分都是收入偏低、年齡偏大、文化程度也不高，「在中國可能很難找到對象的單身男子」。

一名久居當地的華人表示，「在加德滿都的女孩子，如果家庭條件較好，更願意嫁給門當戶對的本地人。接下來，她們的選擇可能是歐美人，然後才是中國人。」

報導引述尼泊爾波卡拉華人華僑協會理事謝騫指出，到尼泊爾找新娘的中國單身男性中，只有10%在35歲以下，約有一半的人在50歲以上，而他們都想找20多歲的尼泊爾女性。他批評，「你是找老婆，不是找女兒」。

此外，也有當地的華人說，「到了尼泊爾，他們（單身中國男性）好像從窮矮矬一下子變成了高富帥，覺得自己是皇帝，有選妃的心態」。

一名在尼泊爾經商的中國商人受訪時提到，過去曾被拉進一個到尼泊爾找新娘的中國單身男性聊天群，她發現，群裡的男性討論擇偶標準，基本只有一個，就是「年輕漂亮」，有的男性和一些有輕微殘疾的尼泊爾姑娘結婚後，還會在群裡抱怨「不划算」。

她很快退出了群組，「覺得女性被當成了商品，心裡很難受。」

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