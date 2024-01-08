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大陸 大陸焦點 特派現場

3年舉債6400億留「蚊子旅遊區」　貴州前高官曝心聲：拍屁股走人

▲▼ 李再勇,反腐大片 。（圖／央視新聞）

▲李再勇 。（圖／央視新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸央視年度反腐大片7日晚間播出第二集，重點介紹貴州前政協副主席李再勇案，他主政六盤水市3年，竟新增債務1500億元（人民幣，下同，約新台幣6400億元），全因想要做出「政績」給領導看。他坦言，「反正過幾年一換，一拍屁股走人，後邊繼任者誰來接誰承擔責任。」

貴州是大陸地方債務最嚴重的地方之一，其中六盤水市因盲目發展旅遊業，留下驚人的爛尾項目子和巨額債款。在央視播出的反腐大片第二集《政治監督保障》中，就披露了這場自上而下的經濟、社會災難。

說說貴州六盤水這座城市，它是一座因「三線建設」而興的工業城市，煤炭、建材、鋼鐵是傳統支柱產業，但李再勇2013至2017年擔任市委書記期間，提出要「換道超車」全力發展旅遊。由於當地自然風光資源不多，也不是傳統的旅遊目的地，一些官員和群眾也曾提出過質疑。

然而李再勇對不同聲音一律聽不進去，還給各個區縣下達硬性要求，稱「旅遊是可以做到無中生有、小題大做」。主政期間，李再勇推動興建了23個旅遊項目，其中有16個項目已被列入低效閒置項目。

這些項目每一個遠看都成群連片、規模浩大；靠近一看，有的人跡稀少、冷冷清清；有的經營停滯、大門緊鎖；有的甚至成了半拉子工程，荒草叢生。

最標誌性的一個例子是李再勇最重視的「梅花山滑雪綜合體項目」，他號稱要打造「中國西部滑雪之都」，既不考慮六盤水只有一個多月滑雪季，也不考慮六盤水已經原有兩個滑雪場，仍拍板興建包括29個子項目的梅花山滑雪綜合體，舉債30多億。

當中，打造近萬米的「亞洲第一索道」就花了9億多元。如今除了冬天1個多月，其餘時間遊客稀少，舉步維艱。現任當地官員感慨，「壓力是非常大的，下一步還繼續債務還得償還，淡季旺季加下來運營，實際上保基本的運營都很困難。」

在李再勇盲目舉債下，六盤水市僅債務利息就造成9億餘元的損失，從2013年到2017年債務增長率超300%。

之所以形成這種局面，原因在於李再勇想的不是當地的發展，而是自己的「發展」。他受訪坦承，自己認為離中管幹部只有最後一步了，希望搞一些大手筆、大動作，搞一點大動靜，這樣才能夠引起上級的關注。

▲▼ 李再勇,反腐大片 。（圖／央視新聞）

▲李再勇留下多個低效閒置項目 。（圖／央視新聞）

除舉債外，李再勇還不惜破壞當地脆弱的生態環境。他力推的農業產業項目中，提出打造刺梨產業100萬畝，要求集中連片種植，「主要是為了好看。希望領導車子上看起都看到，到處都是產業。」這導致全市種植的117萬畝刺梨中，出現苗木長勢差、掛果率低，甚至部分多年顆粒無收的慘況。

影片還披露李再勇大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、項目規劃審批等方面牟利，並非法收受巨額財物等罪行。李再勇已於2023年11月被「雙開」，同月，大陸最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、濫用職權罪對李再勇作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

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