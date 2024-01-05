傳話詐騙車手「下1個就是你」　2律師認了洩漏偵查秘密...下場曝

▲2名律師幫詐欺案被告辯護時，洩漏偵辦進度給共犯，將面臨懲戒處分。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署去年偵辦1起詐騙案件時，發現提款車手竟然事先知道自己將被鎖定傳喚，抽絲剝繭查出，承辦本案的翁姓與吳姓律師，受車手頭指示回報偵辦進度，還要幫忙傳話給在押被告，2名律師見相關通聯對話都被掌握後，坦承洩密，獲檢察官同意處分緩起訴，條件是翁要繳庫40萬元、吳要繳庫12萬元，但2人仍將面臨懲戒處分。

張姓車手在2023年2月1日，因涉嫌提領詐欺贓款遭逮，檢察官訊問後，為免驚動其他詐團成員，依詐欺罪將張男聲押禁見獲法院裁准，檢警迅速在2天後找到曾姓共犯，準備繼續追查上游成員時，赫然發現曾男在落網前，曾接到通知「律師說下1個就是你」，之後曾男把手機內通訊紀錄全刪光。

專案人員為此大為光火，開始追究辦案過程出現哪些漏洞的時候，翁姓律師積極地聲請會見最早被收押的張男，由於張男遭收押前委任的是吳姓律師，突然改換律師，啟人疑竇，檢察官向法院聲請「限制令」，禁止翁律會見被告獲准。

原來翁姓律師長期以陪偵1天5萬元、律見1次1萬元代價，與詐騙集團合作，這次受詐團車手頭「太郎」委託，幫手下張男辯護，但因行程衝突，臨時由大學同學、吳姓律師陪同張男應訊。

吳律陪偵結束後，將應訊筆錄手札交給翁姓律師，並且向「太郎」回報檢警掌握的案情內容，太郎一方面透過手下提醒共犯曾男已被鎖定，一方面聯繫翁姓律師，希望翁代為傳話給已經被收押的張男。

翁律聲請律見不成，為了安撫焦急的太郎，還掛保證表示，檢警沒有具體事證，不會對律師進行調查，直到2月15日，檢警登門搜索翁律與吳律住處和辦公室，2名律師才知道大事不妙。

雖然兩名律師一開始都否認與詐團合作，洩漏偵查秘密，但檢警還原2人的通聯紀錄以及LINE對話，循線找到太郎是早已被判刑定讞的陳姓男子，並將陳男逮捕送進監獄服刑。

2名律師見無從狡辯，最終坦承犯行，獲得檢察官給予緩起訴處分機會，處分期間1年，條件是翁律須交庫40萬元，吳律繳庫12萬元，2人雖逃過洩漏國防以外秘密罪的刑責，但因違反《律師法》及律師倫理規範，不得收受第三人代付報酬的禁令，將由律師懲戒委員會研議處分。