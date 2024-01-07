見撞機秒助日航「疏散乘客、出借廁所」　全日空回應：理所當然

▲ 羽田機場2日發生2機相撞事故，一旁可見全日空飛機。（圖／路透）
記者陳宛貞／綜合外電報導
日本航空JAL516班機2日降落羽田機場，因撞上海上保安廳定翼機起火燃燒，所幸機上379人在18分鐘內疏散完畢。當時日航客機停在商業對手全日空（ANA）停放飛機的區域，工作人員馬上協助引導乘客、出借廁所，該公司對此也向媒體回應，在這種狀況下這麼做是理所當然。
JAL516與海保機相撞事故發生後，在附近的全日空工作人員協助引導逃出的乘客遠離起火的飛機，並讓乘客使用全日空機上的廁所。據《共同社》7日報導，全日空對此向該報表示，「面對那種情形時，我們採取僅考慮乘客的行動是理所當然的。」
全日空說明，日航撞機後停下來的位置附近停放較多全日空飛機，當時該公司在現場的10多名地面作業人員立即上前，協助引導正在逃生的乘客。當乘客表示想上廁所時，地勤馬上聯絡維修人員，請維修師打開全日空飛機電源，讓他們使用機上的廁所。
上着を機内に置いてきて寒さでトイレに行きたい人が続出して、近くにあったANAの機体に灯りをつけて貸し出してたんだって— みりん (@2363Mirin) January 4, 2024
話題になってないところでこんなサポートもあったんだと知って、人命に関わる最前線で働いてる方々には一生頭が上がらないし本当にかっこいいなと思った…
此前，一名日本女網友3日在社群平台X（前身為推特）發文透露，參加家族聚會時聽到一名在全日空工作的親人說明當時的狀況，原來JAL516剛好停在全日空的區域，附近全日空工程師見狀馬上衝上去，協助受驚的乘客走出黑暗的跑道，避免他們受傷，還出借外套給乘客禦寒。
這則貼文至今已有超過2717萬人次點閱，知名旅日部落客「魚漿夫婦」也在臉書轉貼這則故事，有網友看了說，「都是同業，大家都很挺的」、「互相幫助太感人了」、「人類是善良的，願日本的大家都能平平安安」、「災難中打磨出人性的光輝」、「同行非敵國，船大不佔海」。
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