「2024角板山梅花季」千人揮毫揭序　300顆梅樹歡迎來賞花

▲副市長蘇俊賓(左二)笑稱，2024新春揮毫第一次獻給復興區。（圖／蘇俊賓臉書提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2024角板山梅花季」6日於桃園市復興區，角板山行館舉行開幕。副市長蘇俊賓表示，角板山梅花季迄今邁入第9年，每年梅花季期間吸引近14萬人次的民眾共襄盛舉。梅花雖為國花，但在台灣卻鮮少有機會能夠欣賞到一整片盛開的梅花，角板山梅花園種植近300顆的梅樹，是台灣重要的梅園之一，歡迎國人前來賞花，感受復興區的美。

蘇副市長說，今（113）年角板山梅花季非常具有藝文味，結合書法以及品茗，期盼民眾除一邊賞梅，一邊欣賞復興區最美的風景之外，還能品嘗桃園最好的茶。此外，農曆春節將至，今開幕首日更邀請千名民眾一起新春揮毫，一起寫下新年新希望。

蘇副市長提及，市府持續在傳統與創新之間，找尋桃園觀光旅遊的競爭力，尤其市府近期致力推動北橫觀光量能，也持續向中央整取北橫國家風景特定區計畫，為桃園爭取到更多的觀光資源。

觀旅局長周柏吟表示，今（113）年「探索北橫-冬季系列活動」訂於1月6、7、13及14日舉辦「2024角板山梅花季-梅好時光 與您共享」活動，首日推出《梅下揮毫迎新春》千人揮毫的壯觀氣勢為活動揭開序幕。活動期間每日另外推出「梅下詠梅畫梅趣」、「梅下講茶好時光」及「梅下浪漫音樂會」3種不同主題日活動；此外，現場還設有「品茗梅好」、「新春揮毫」、「梅好市集」，以及「角板山集樟好禮」等常駐活動，角板山行館旁也規劃了免費及自費手作DIY體驗、梅花樹旁亦佈置野餐區，希望遊客們在活動期間能獲得不一樣的旅遊記憶。

有關交通方面，今日搭乘台灣好行小烏來線至角板山行館賞花的遊客眾多，觀旅局呼籲民眾也可於桃園客運桃園總站搭乘5096至大溪站轉乘5104、5105、5106、5109、5093、5094等路線公車，均可到達角板山行館。此外，憑台灣好行小烏來線一日票，可於大溪轉乘5096公車，鼓勵民眾多加利用大眾運輸交通工具前來賞花。

包括市議員陳瑛、李柏坊、陳治文、市府觀旅局長周柏吟、原民局副局長陳正雄、農業局主秘黃玉詩、風管處處長廖育儀、復興區代表會主席張倉豪、復興區農會理事長曾鴻姿、介壽國小校長宋美麗、義盛國小校長陳建燈、桃園市民宿發展協會理事長鍾炫時等均一同出席活動。