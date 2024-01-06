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侯友宜上三立節目直球對決！要賴清德公布高端疫苗合約

▲▼侯友宜接受專訪。（圖／侯友宜競辦提供）

▲侯友宜接受三立專訪、直球對決，要求賴清德公布高端疫苗合約。（圖／侯友宜競辦提供）

政治中心／綜合報導

2024總統大選進入最後衝刺，國民黨總統候選人侯友宜接受三立新聞《2024總統戰》主持人陳斐娟專訪，提到高端疫苗至今還是爭議不斷，侯友宜說，高端疫苗合約封存30年，人民質疑不斷，問題在哪？先進國家緊急授權疫苗會議都是全程直播，但高端疫苗EUA審查沒有公布錄影、沒有公布會議記錄，沒有做過人體試驗，聲稱的符合國際科學標準被打臉，造成很多人要去日本還要補打，既然下個禮拜立法院要開臨時會，那就請賴清德把高端疫苗合約，立刻解密，不要再躲在封存的保護傘下，以為頭過身就過。

侯友宜強調，賴清德自己說的，高端疫苗合約要公開，為何到現在還沒公佈？尤其民進黨號稱高端是疫苗國家隊，那為何今年的流感疫苗，只能代理進口韓國疫苗，不自己開發？這還叫做疫苗國家隊嗎？不要老是用國家隊欺騙民眾，掩蓋貪贓枉法的事實。

主持人陳斐娟說治安是很多人對侯友宜的期待，怎麼看近來國中生割頸事件?侯友宜說我們必須重新思考、共同面對包括社會安全網問題，發生第一時間他到醫院去探視，握著孩子的手，在耳邊鼓勵加油說「你一定挺得過去，你的父母都在等待著你」，看著家屬痛哭失聲，老師萬分自責，白髮人送黑髮人，如此痛徹心扉，柔腸寸斷，他十分心痛。

侯友宜說「我是執法人員出身，我一定要保護好人，所以我很堅決主張我反對廢死，這就是我的態度」，當法律程序完備就要照規定執行，民進黨政府如果不做，讓侯友宜來做，他一定還給被害者公道，讓公平正義得到伸張。

談及兩岸問題，侯友宜說他反對一國兩制、反對台獨，堅守臺灣民主自由制度，這是他不變的立場，一切依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例的基礎來談，他不明白為什麼民進黨要天天跟著習近平唱和一國兩制？他強調台灣經濟發展不能只靠大陸更要走向全世界，要在平等尊嚴友善下對話交流，找出我們自己要走的路，兩岸不要戰爭，最重要的是要創造兩岸人民安居樂業的共融環境。

面對近來一連串的抹紅抹黑，侯友宜說他一輩子和父親兩代人都為臺灣而戰，出來選舉是為了顧國家安全，他反對境外勢力介入選舉，如果有境外介入選舉，該辦就辦，但沒有證據就是假訊息，就是亂貼標籤抹紅，用抹紅抹黑這種最廉價的方式騙取選票來贏得政權，叫巧取豪奪，這種政府拿到政權，人民就被踩在腳底下，所以這一次一定要用選票改變現在的情況

選戰最後倒數，侯友宜說，即使第一階段藍白合沒有成功，但是他說話算話，尤其他與柯文哲提出的聯合內閣及郭台銘主張的和平兩岸，理念一致，就應該與這兩股對臺灣有貢獻的力量團結在一起，國民黨侯康配是目前在野最強的力量，呼籲集中選票完成第三波民主改革的運動，打造一個和平尊嚴、公平正義、清廉勤政的政府，不為一人之私，一黨之私，一起把國家和台灣的未來帶往好的方向。

 
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