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大陸 大陸焦點 特派現場

招募航空愛好者送間諜設備　陸國安部揭最新手法：日傳13萬條數據

▲▼招募航空愛好者免費送間諜設備　陸國安部揭最新手法：日傳13萬條數據。（圖／大陸國安部）

▲大陸國安部指出，境外機構寄送便攜式訊號接收設備竊取機密。（圖／大陸國安部）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國家安全部今（6）日發文稱，近期發現多個境外機構以免費提供設備、共享航空資訊為誘餌，精準招募愛好航空的「志願者」獲得秘密數據，針對此行為會同有關部門進行了專項打擊，並依法對有關人員進行處罰。

據大陸國安部微信公眾號發文，經調查，境外機構長期活躍在微博、貼吧、論壇、QQ群、影片網站等各大網路平台，伺機尋找賬號活躍的航空愛好者，並通過電子郵件、短訊等方式發佈「個性化」、「定制化」招募廣告。

文內指出，在廣告中，這些境外機構利用航空愛好者對航空資訊的熱愛與好奇，以免費提供設備、共享航空資訊為誘餌，進行精準招募；之後通過國際快遞，向新加入的「志願者」寄送大小接近普通智能手機的便攜式訊號接收設備，並遠程指導「志願者」在大陸境內航空樞紐附近投放，以實現對一定範圍內飛機的型號、高度、經緯度等資訊的自動採集，並將上述數據實時傳輸到境外機構指定的伺服器上。

大陸國安機關還發現，這些境外機構在渤海、東海、南海周邊省份大量投放此類設備，不僅竊取民用航空數據，甚至還能竊取軍用航空器等敏感數據資訊。

文章指出，經鑒定，相關設備性能強大，可根據需要定制出「個性化」功能，同時內置GPS晶片，可對指定飛行器進行定位，並通過加密傳輸方式，將數據快速推送至境外。經測算，每台設備每天可向境外發送約1000架次飛機的飛行數據和約13萬條位置數據。

內容稱，按照覆蓋半徑300公里至400公里計算，僅需投放約300台設備，即可對大陸全空域飛機飛行數據實現監測覆蓋。同時，當大量非法設備工作時，還會對民航空管系統、軍用空管系統造成訊號干擾，對航空安全構成重大威脅。

針對上述行為，大陸國安機關會同有關部門進行了專項打擊，及時查獲數百套已在境內投放的設備，依法對有關人員進行處罰。

大陸國安部也提醒，維護國家安全是每個公民的責任與義務，如發現相關違法行為及可疑情況，請及時進行舉報，配合協助進行調查取證。

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