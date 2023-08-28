沒趕上飛機出事了！他退關被揪出30公斤黃金　拒罰4700萬將法拍

▲李姓男子攜帶30公斤黃金未申報遭查獲。（圖／法務部行政執行署桃園分署提供）

記者楊熾興／桃園報導

一名27歲李姓男子因錯過原定航班辦理退關時，遭海關查獲行李內有高達30公斤之黃金條塊未依規定申報，海關除當場扣留該批黃金，依洗錢防制法規定裁處近4700萬元罰鍰，因李男逾期未繳納。法務部行政執行署桃園分署執行人員於25日赴桃園國際機場進行該批黃金之查封及鑑價程序，如李男仍拒不繳納罰鍰，將擇期公開拍賣。

▲這批將法拍30公斤黃金純度為9999。（圖／法務部行政執行署桃園分署提供）

李男於2020年3月間欲搭乘國泰航空公司班機出境，因未能及時趕上航班，經航空公司地勤人員引導至紅線(應申報)檯申請退關，於財政部關務署臺北關查驗行李後，發現有未以書面或口頭申報之黃金條塊一批，淨重30公斤，已超過免申報限額等值2萬美元，乃依洗錢防制法第12條、洗錢防制物品出入境申報及通關辦法第3條及行政罰法第7條等規定，處以相當於未申報黃金價額罰鍰。

▲▼桃園分署與有關人員查封及鑑定該批黃金條塊。（圖／法務部行政執行署桃園分署提供）

因李男逾期未繳納，臺北關於上月移送桃園分署執行。桃園分署於本月25日由執行官親自帶隊，偕同臺北關人員及桃園市金銀珠寶商業同業公會人員前往桃園國際機場第一航廈出境海關辦公室，如李男仍拒不繳納系爭罰鍰，將於日後定期拍賣。

查封30條約1公斤重黃金條塊，受到俄、烏戰事未定國際情勢丕變下，金價行情持續看漲，市值也從查扣時4,600餘萬元飆漲至5,900餘萬元，足見黃金之保值與珍貴。未來拍賣底價將參酌黃金牌價及回收價等而有些許折扣，想逢低買進的民眾務請把握，並請隨時注意本分署官方網站、臉書所公布之拍賣公告及訊息，以免錯失良機。桃園分署並呼籲民眾入出境時務必注意並遵守相關通關規定，誠實申報攜帶物品，切莫抱持僥倖心態以身試法，以免誤觸法網。