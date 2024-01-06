不甩70萬罰鍰！高雄侘寂風「正旅館」大膽無照營業　市府怒斷水電

記者許宥孺／高雄報導

為提供高雄安全旅宿環境，觀光局今年開工首日再針對前金區的無照經營旅宿「正旅館」強制斷水電，該家業者無視於先前2次共70萬元裁罰並勒令停業，仍持續無照營業，市府祭出鐵腕依法究辦。

「正旅館」位於美麗島、六合夜市附近，主打交通位置方便、美食選擇多，房間裝潢為日式侘寂風格，頗有設計感，去年全新開幕即有不少房客入住，是市區熱門旅店。

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▲市府觀光局會同相關單位至非法旅宿「正旅館」強制執行斷水斷電。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲觀光局張貼執行斷水斷電公告。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過，觀光局去年底就查獲，「正旅館」並未取得旅館登記，意即違規經營旅館，第一次就下重手開罰40萬元並勒令歇業。然而業者沒繳罰鍰也沒歇業，觀光局又依行政執行法第27條規定，間接強制處以怠金30萬，但業者無視處分，還是不繳罰鍰繼續違法營業。

元旦隔日，觀光局副局長孫春良率同警察局、消防局、工務局、台電及自來水公司等執行小組同仁，依行政執行法前往「正旅館」進行強制斷水、斷電，而目前訂房網站皆已顯示「暫停訂房」。

▲▼現場人員執行非法旅宿斷水斷電。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局指出，非法旅宿常於網路知名國際訂房平台刊登廣告，並以裝潢漂亮、價格便宜或地段方便等宣傳文案及話術違規攬客，然而此些非法業者均未通過消防及建物公安檢查，當不幸發生公安意外或消費爭議，消費者往往求償無門，甚而有生命財產安全的疑慮。

觀光局表示，近期除要求各旅館業者，應於各訂房平台上照片揭示合格證號，以供消費者訂房時識別外；也再次提醒消費者，於現場投宿時應查看業者是否有懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌，以保障自身權益與旅遊住宿安全，盡興而歸。