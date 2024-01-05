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大陸 大陸焦點 特派現場

陸富豪「懸賞千萬尋子」電話被打爆　他崩潰：每天8、9個人叫爸爸

▲▼陸富豪「懸賞千萬尋子」電話被打爆　他崩潰：每天8、9個人叫我爸爸。（圖／翻攝微博）

▲大陸一名富豪懸賞千萬，尋找失蹤22年的兒子。（圖／翻攝微博）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸深圳一名富豪謝岳懸賞1000萬人民幣（約4360萬元新台幣），要尋回失聯已久的兒子謝浩男。沒想到，兒子沒有找到，每天卻有8、9個人打電話喊爸爸，讓他身心俱疲，「甚至有40歲的人到我公司樓下說是我兒子，要和我進行DNA比對，但我才51歲」。

綜合陸媒報導，謝岳表示，兒子謝浩男出生於1998年11月26日，2001年1月14日傍晚在廣東深圳南山區白石洲沙河醫院附近丟失，失踪時眉宇間有個小傷疤，一個頭旋，身穿藍黑相間有帽上衣，淺黃色褲子，講話不太清楚。

謝岳表示，他今年提出千萬懸賞，是確認找到兒子後會酬謝1000萬元；他今年51歲了，已經找兒子22年，卻都沒有結果，「我相信重賞之下必有勇夫，也希望以此來打消孩子的顧慮」，「我想告訴孩子，我只要知道你健康地活著就行了」。

謝岳說，有的孩子走失多年後會認為養家為大，他對此也會保持尊重，「我不願意去打擾他現有的生活，哪怕隔屏（透過網路）擁抱都好」。

謝岳說，孩子走失時他非常傷心，甚至賣房找人，直到朋友勸他「如果你什麼都沒有，即使把孩子找回來了，孩子也不一定跟你回家」，他才意識到自己該努力，因此選擇創業步上正軌，現在也有了4間公司、6棟房子。

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