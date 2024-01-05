6年僅執行2次死刑！法務部揭不槍決原因：37名死囚均聲請救濟

▲台灣目前還有37位死刑犯待執行死刑。（示意圖／CTWANT提供）

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法務部發布新聞稿提到，我國現行法仍有死刑規定，死刑尚未廢除前，對於死刑執行仍本於依法行政，但尊重死刑犯聲請救濟的權利，目前37位死刑犯均有聲請憲法訴訟，其中1名死刑犯併聲請非常上訴，訴訟程序均未終結，必須等司法救濟程序終結。

法務部強調，只要救濟程序完結，法務部一定依法執行，而且就死刑之執行，一向秉持依法審慎態度，依照相關規定嚴謹審核，待司法救濟程序終結，將陳送部長依法執行，倘無視法制，貿然執行，才是違法執行。要立即執行死刑，只有刪除救濟程序，但這是否符合法治及兩公約，值得深思，同時澄清媒體報導「不願執行死刑」是誤會。

事實上，現任法務部長蔡清祥在2018年7月上任後，分別在同年8月以及隔年4月依法執行2次死刑。法務部表示，並非拒絕執行死刑，而是所有死刑案件的執行，都須合乎法律規範，絕非一句口號即可完成。

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