《足球小將翼》再見！漫畫家高橋陽一結束43年連載　曝引退心聲

▲高橋陽一決定讓《足球小將翼》在今年4月結束。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合報導

日本漫畫家高橋陽一從1981年起開始連載《足球小將翼》，至今發行量已經超過9000萬部，漫畫裡許多經典角色深深影響著包括日本在內的各國足球員。不過如今，高橋陽一卻在社群媒體上宣布退休消息，並決定在今年4月出版該套漫畫的完結篇。

高橋陽一今（5）日透過社群媒體X（前稱推特）發文，表達43年來粉絲們對於《足球小將翼》的喜愛，「回首該套漫畫連載已經持續43個年頭，先前我一直在想故事能夠透過創作將故事延伸到什麼地步。最後，我認為，與其畫到自己沒辦法再畫了，還不如直接停止連載漫畫。因此，我做出完結《足球小將翼》最終回的決斷。」

高橋陽一透露，即便投入漫畫家生涯超過40年的他，至今以來依舊身體健康、沒有出現任何巨大疾病，但如果自己持續執筆的話，終究還是無法掩飾體力衰退的現實，畢竟如今自己也已經超過60歲，還有著年少時所沒有的老花眼等問題，回顧全盛時期每個月可以畫出超過80頁以上，但現在就算每個月畫出50頁也已經實屬勉強。

另外，高橋陽一也提到，受到2020年新冠疫情所帶來的影響，維持員工規模變得困難。

高橋陽一表示，《足球小將翼》vol.20將預定今年4月初發行。高橋陽一感謝粉絲長期以來的支持，因為他原本決定2005年退休，是因為考量到粉絲長期以來的支持，才成為他創作不懈的動力與泉源。