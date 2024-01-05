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社會 社會焦點 保障人權

詐團新招設「禮品部」！誆投資送月餅搏感情　20人被騙2千萬

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲情資，有詐騙集團在欺騙民眾投資股票後，還會在過節致贈禮品，警方透過禮品金流追出「禮品部」逮3人，再透過禮品部循線查出涉案的17名車手，警方初估，20名被害人約損失2千萬元，其中1人被騙金額就高達4百萬元，目前仍加持續向上追查詐騙機房來源。

警方調查，在2023年10月間，有民眾報案在交友軟體、通訊軟體等網路平台，收到交友資訊，加入好友後對方會介紹飆股群組，等被害人投入資金後，還會貼心在三節送上月餅等禮品。

▲▼詐騙集團誆騙被害人，還會在三節送禮取得對方信任。（圖／記者邱中岳攝）

▲詐騙集團誆騙被害人，還會在三節送禮取得對方信任，警方透過禮品部順利追出17名車手。（圖／記者邱中岳攝）

等被害人要贖回本金時，就會要求加碼甚至直接封鎖被害人，導致有20名被害人受害金額達2千萬元，光1人最高就達4百萬元，進而向警方報案，警方獲悉相關資訊後立刻展開調查。

刑事局第4大隊第2隊掌握相關情資，先從「禮盒」開始追查，查出禮盒購買地點後追出相關匯款紀錄，先逮捕禮品部的3名嫌犯，在追查出37歲的陳姓男子等17名車手，訊後也依照詐欺罪嫌將一干人等送辦。

▲▼詐團騙到被害人投資匯款，20人共計損失達2千萬元，警方逮捕陳姓嫌犯在內等20名車手。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲詐團騙到被害人投資匯款，20人共計損失達2千萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，因為警方巡檢ATM提款機頻繁，所以選擇臨櫃提款，每次小額提領的方式騙過銀行行員，最後再以面交的方式往上層交收，警方在陳男等人住處查扣車輛、手錶以及帳戶資料，並凍結陳男等人名下帳戶1百多萬元。

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