老鼠會吸金1.9億！「商暉TTC」20人起訴　通緝3藏鏡人

▲北檢偵結起訴「商暉TTC」在台吸金1.9億元案。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

由馬來西亞籍男子許益康為首的吸金集團，涉嫌從2016年起，在台以商暉公司名義，鼓吹投資新加坡國際知名公司，參與新加坡國家建設，並透過「商暉TTC拆分盤」等方案供投資人挹注賺取「紅利」，實際上只是後加入的下線出錢，供養上線獎金的老鼠會，台北地檢署4日依《多層次傳銷管理法》起訴商暉公司與台灣幹部共20人，另案通緝許益康等3外籍人士。

起訴出，許益康是香港商暉公司負責人，他和同樣馬來西亞籍的顧問CHIN SENG YI(綽號Bon)、LOONG PUI PUI(綽號龍貝)共3人聯手，在2016年來台設立商暉公司，並找劉宏輝負責帳款事務，陳志遇(對外自稱陳泰銘)擔任台灣區負責人，招募台籍幹部，以舉辦台北、桃園、台中說明會，招待郵輪旅遊、出國參觀賭場等方式，鼓吹投資人參加「商暉TTC拆分盤」投資方案。

商暉公司宣稱與星加坡公司是關係企業，承包大陸珠海大橋、填海工程及海運砂石等國家重要項目基礎建設，以公司前景可期，股價只漲不跌、且定量拆分、淨收益高於市場、保證拿回本金等話術，吸引投資人，並鼓勵投資人介紹下線加入就可再收取10%直推獎金、10%對碰獎金。

2018年5月間，「商暉TTC拆分盤」無預警關閉，商暉公司再請投資人把資金轉投入「兆金皇朝兆金幣」(TRILLIONFINANCECOIN，簡稱TFC），聲稱兆金幣可通用於線上賭場、柬埔寨實體賭場渡假村等娛樂消費，並同樣可依推薦會員加入，抽取推薦獎金。

而先前因ANB&M101吸金案遭起訴的李牧耘，也在商暉TTC案中，提供紫洣科技公司的「札佛利」系統平台，讓投資人以網路操作「投資」業務，但實際上，商暉公司和新加坡公司沒有關係，投資人的錢都被成為較早加入的上線獎金，總計2016年10月到2019年12月間止，吸金達1億9320萬7574元。

檢察官調查後，依違反《銀行法》、《多層次傳銷管理法》、《刑法》詐欺取財等罪，起訴商暉公司、紫洣公司等2公司法人，以及台籍幹部劉鴻輝、李牧耘等18名參與犯行的台籍幹部。至於許益康等3名馬來西亞籍幕後藏鏡人，則另案發布通緝。