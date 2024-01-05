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投資股票慘賠千萬相不開　男子鬼門關前警尋獲搶回一命

▲楊男投資股票慘賠千萬，企圖輕生警方及時尋獲。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲楊男投資股票慘賠千萬，企圖輕生警方及時尋獲。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市三重區一名男子，因之前投資股票慘賠近千萬，多次向家人表達輕生意圖，日前，男子突然離家外出，家人擔心男子做傻事，立即向警方報案，經過手機定位，男子最後出現鶯歌一帶，轄區警員獲報四處搜尋，懷疑轄內土地公廟為重點區域，連忙前往查看，發現男子正準備輕生，立即將其救下帶回所內安置。

據了解，住在新北三重的63歲楊姓男子，退休後，就靠投資股票來賺零用金，但股市走勢動盪，楊男投資方向失誤，不僅將退休金賠光，還負債累累，總計賠了將近千萬元。楊男發現無法補救後，萌生輕生意圖，但家人則不斷勸說。本周二（2日）晚間，楊男突然騎機車離家，家人也無法聯繫上，才通報警方協尋。

▲楊男投資股票慘賠千萬，企圖輕生警方及時尋獲。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警員發現楊男機車，急忙跑上土地公廟。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方獲報，沿著手機定位尋找，警員察覺，轄內土地公廟較有可能性，立即前往查看，才剛到就發現楊男機車，警員拔腿跑上廟內，幸好，楊男因喝酒服用安眠藥，倒臥在路旁，尚未做出更衝動的舉動，警員立即安撫楊男，並將楊男帶回派出所，通知其家人帶回照料。

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