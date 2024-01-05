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車手真的「挫賽」！取款被捕緊張到「褲底一包」　警忍臭帶回

▲▼朱姓車手今年元旦到苗栗頭份一處超商取面交款時，被警方逮捕，因太過緊張而「挫賽」在褲子上。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲朱姓車手今年元旦到苗栗頭份一處超商收取面交款時，被警方逮捕，因太過緊張而「挫賽」在褲子上。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣頭份市一名女子已遭詐騙564萬元，詐騙集團食髓知味再要求面交70萬元，被害人報案後，配合警方於元旦在超商面交時，逮捕朱姓車手，而朱姓車手被逮時因太過緊張致「挫賽」在褲子上，員警忍臭帶回所內協助清理後始繼續偵辦。

李姓女子於112年12月24日到頭份分局斗坪派出所報案稱遭詐騙，請求警方協助，員警受理後發現被害人已遭詐564萬元，詐騙集團仍食髓知味再度要求面交70萬元，警方立即成立專案小組並報請檢察官指揮偵辦。

警方請被害人假意配合，並約定於今年元旦17時在頭份市一處超商面交，當天朱姓車手進入超商與被害人攀談並面交時，警方見時機成熟立即逮捕朱嫌，當場查扣作案手機、加密貨幣同意書等，朱姓車手被逮時因太過緊張致拉稀在褲子上，員警忍臭帶回所內協助清理後始繼續偵辦。

警方調查，李姓女子去年12月份在LINE 群組中加入投資虛擬貨幣群組後，認識一名男子介紹虛擬貨幣買賣進行投資，先轉帳2筆後、再面交6次，共付款新臺幣564萬元，後因被害人發現歹徒提供之網站無法提領金額又再持續要求匯款，驚覺遭騙才至斗坪派出所報案，警方受理後積極偵辦並在約定面交地點埋伏，成功查獲前來面交取款的朱姓車手，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

警方呼籲，投資理財應透過正常管道進行操作，切勿輕信社群網站或交友軟體資訊，以私訊、面交等方式進行匯款、面交投資，避免遭受詐騙，也可撥打165反詐騙專線諮詢，警方會立即提供協助。

▲▼朱姓車手今年元旦到苗栗頭份一處超商取面交款時，被警方逮捕，因太過緊張而「挫賽」在褲子上。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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