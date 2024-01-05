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iPhone 16 Pro渲染圖曝光　螢幕更大、新增拍照按鈕

▲▼iPhone 16 Pro渲染圖曝光。（圖／取自MacRumors）

▲iPhone 16 Pro渲染圖曝光。（圖／取自MacRumors）

記者高兆麟／綜合報導

外媒MacRumors 近日報導分享了蘋果iPhone 16 Pro 和iPhone 16 Pro Max 兩款機型的最新消息，並基於原型機資訊製作了相關的渲染圖，除了螢幕更大外，還新增了拍照按鈕。

報導指出，蘋果公司內部已經為iPhone 16 Pro 和iPhone 16 Pro Max 設計了多款原型，目前依然沒有敲定選擇哪款，但據了解，iPhone 16 Pro（代號Diablo）配備6.3 吋螢幕，而目前型號為6.1 吋；iPhone 16 Pro Max（代號Lightning）配有6.9 英寸，目前型號為6.7 吋。

關於蘋果放大螢幕尺寸的原因，其中一個觀點是iPhone 16 Pro 也配有潛望相機（四重反射棱鏡）。

另外，在蘋果的開發階段中，iPhone 16 Pro 和iPhone 16 Pro Max 的整體外觀沿用前代設計，但公司對設備的不同設計細節進行了實驗。蘋果iPhone 15 Pro系列最大的變化，就是取消了靜音撥片，改用操作按鈕。
而今年推出的iPhone 16 系列機型也將跟進，採用操作按鈕。

蘋果公司嘗試過更大尺寸和不同設計的操作按鈕，但目前的設計文件顯示，動作按鈕的尺寸將與目前iPhone 15 Pro 上的按鈕相同。

同時，蘋果在iPhone 16 Pro 和iPhone 16 Pro Max 上配備了全新的拍照按鈕。這個代號為Nova 的拍攝按鈕預計將採用電容式按鈕和力道感測器功能，彭博社知名記者馬克・古爾曼最近確認它將用於拍攝影片。

就材質而言，iPhone 16 Pro 和iPhone 16 Pro Max 將繼續使用iPhone 15 Pro 所使用的相同的鈦材料，整體外觀沒有明顯變化。文件顯示蘋果測試機型中，原型機使用的是銀色，不過推出市場後顏色應該叫做「White Titanium」。消息指出蘋果會沿用iPhone 15 Pro 的顏色選項，並計劃增加另一種顏色選項，但目前還沒有關於新顏色選項的詳細資訊。

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