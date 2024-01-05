三星S24系列最新跑分曝光！　這款「分數大進步」直追

▲三星預計在台灣時間18日凌晨2點在美國舊金山舉辦Unpacked發表會。（圖／翻攝自IT之家）



記者張方瑀／綜合報導

三星預計在台灣時間18日凌晨2點在美國舊金山舉辦Unpacked發表會，屆時將正式發表Galaxy S24系列新機。根據Geekbench最新測試，無論是搭載Exynos 2400還是高通驍龍8 Gen 3處理器的版本，跑分都有進步，其中Exynos 2400的進步尤其明顯。

陸媒《IT之家》報導指出，先前的Geekbench跑分中，Exynos 2400版的Galaxy S24+在單核心和多核心成績，都大幅落後於驍龍8 Gen 3 版Galaxy S24 Ultra，但在最新測試結果中，Exynos 2400的跑分幾乎追平了驍龍8 Gen 3的表現。

報導指出，雖然驍龍8 Gen 3版本的Galaxy S24 Ultra在最新測試中仍保持領先，但Exynos 2400大幅進步，與驍龍8 Gen 3的差距已經明顯縮小，可見三星確實下了不少功夫在優化上。

根據目前爆料，Galaxy S24 Ultra將全球統一搭載驍龍8 Gen 3處理器，而Galaxy S24 和S24+則會在部分地區採用Exynos 2400，有些地區使用驍龍8 Gen 3。

此外，Galaxy S24與往年一樣也將有三個規格可選，其中入門版本S24螢幕尺寸 6.2 吋、 IP68 防水防塵等級，電池容量 4,000mAh。S24預計搭載 8GB 記憶體，並有 128GB 與 256GB 儲存容量選擇。

Galaxy S24+搭配 6.7 吋螢幕、IP68 防水防塵等級，電池容量為 4,900mAh。記憶體 12GB，並提供 256GB 或 512GB 儲存容量選擇。

Galaxy S24 Ultra螢幕尺寸為 6.8 吋，具備 IP68 防水防塵，電池容量為 5,000mAh。記憶體配置為 12GB，有 256GB 與 512GB 儲存選擇。