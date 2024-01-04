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「淄博燒烤」不到1年退燒！跟風開店慘賠　轉賣便當還債

▲「淄博燒烤」前陣子在大陸網路爆紅。（圖／翻攝自微博）

▲「淄博燒烤」前陣子在大陸網路爆紅。（圖／翻攝自微博）

文／中央社

山東淄博因燒烤，在去年上半年爆紅，吸引大量觀光客，燒烤店如雨後春筍冒出。然而熱潮不到1年便退燒，如今已被打回原形。有當時跟風開店的店主背負一身債務，轉賣便當還債。

去年3月開始，「淄博燒烤」成為中國小紅書、微博等社交平台的流量密碼，相關話題衝上了熱搜榜，讓淄博市成為網紅城市，各地遊客不斷湧入。同時，也有不少人想要分一杯羹，借錢開店。一時之間，燒烤店充斥著淄博的大街小巷。

然而，從去年8月左右，這波熱潮開始退燒。到了年底，許多的店面早已撐不下去而關門。「淄博燒烤」從爆紅到回歸平淡，不到一年的時間。

據搜狐新聞旗下的媒體極晝工作室，一名在去年4月跟風開燒烤店的小鄭，是當地少數還撐著不願意認賠結束營業的店主。

當地許多店面都貼出了轉讓公告，且乏人問津，雖然小鄭的店仍撐著，比起全盛時期，目前店內只留了20桌，而且時常一天盼不到一桌客人。相較於去年4月剛開幕就賺錢，去年11月的收入還不到1萬元。

生意不佳加上還有人民幣10多萬的貸款沒有償還，小鄭在今年冬天他開始做便當生意，一方面貼補收入缺口還債，另一方面也期望著透過便當打響店面的口碑，吸引更多人到店裡吃燒烤，「這裡少說上百家汽修店，工人多，選擇少，午餐平均消費10塊，有巨大的盒飯市場」。

然而想像與現實有不小的差距，買便當的不多，看熱鬧的不少，一方面是本來當地已經有人在從事便當外賣的生意，另一方面是份量太少，對於從事體力工作的工人來說根本吃不飽。跑了近百家汽修店，只賣出10幾份便當、收入不到百元的情形非常普遍。

小鄭並非唯一一個困在這個泥淖中人，根據上海廣播電視台旗下的網路新聞媒體「看看新聞」，2023年3月到7月，淄博市新註冊的燒烤相關企業超過700家，是往年同期的兩倍，其中近400家企業在4月註冊。

然而在經過野蠻生長後，目前整個產業進入了優勝劣汰的過程，除了長期經營與已經做出口碑的業者，許多店家都已經歇業了，用「旺季賺的錢，平淡季賠的錢」成為許多燒烤店經營者共同經歷。

事實上，在「淄博燒烤」熱潮退燒之前就已經有不少的評論示警，應對這樣的爆紅現象持謹慎態度，不該一窩蜂。

中國經濟網在去年的一篇報導中就提到，淄博燒烤熱潮不再，原因之一是燒烤本來就非淄博獨有，甚至可說中國每個城市都能找到，遊客去淄博是為追求新奇，當好奇心被滿足，遊人便發現車費、住宿及往返時間等各種成本不成正比。

報導稱，作為依靠工業生存的三線的小城市，淄博燒烤的熱潮消退，可說是網紅效應的基本規律。

在小鄭過往的觀念裡，認為一家新店應該要用2到3年累積口碑，然而受益於淄博燒烤的熱潮，他一開店就賺了錢，卻也失去了循序漸進、穩紮穩打的過程。「也不知道火了是好事還是壞事」，小鄭說，原本期待自己在這股浪潮裡，能有翻湧的本領，「結果浪來了，但沒潮起來」。

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