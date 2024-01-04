司馬中原自爆沒喝孟婆湯！出生第1句話被當妖怪　前世身分超驚人

▲司馬中原病逝，享耆壽90歲。（圖／翻攝自司馬中原臉書）

圖文／CTWANT

有「鬼故事大師」之稱的司馬中原今（4）日傳出病逝消息，享耆壽90歲。回顧他的傳奇一生，曾自爆投胎時沒喝孟婆湯，因此帶著前世記憶，能清楚描述地府的情景，甚至生下來就會說話，讓人大開眼界。

民間傳說人在投胎前，都要喝下孟婆湯，忘掉前世今生的事。不過，司馬中原卻聲稱自己沒喝，因此前世的記憶還在，也對地府的場景歷歷在目，回憶當時有2個穿青衣的人拖著他，到處都是火，他不願往下跳，走到一處火勢不大不小的地方，「那2個人把我一推，就呱呱墜地了」。

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▲司馬中原透露自己出生後第一句話是「我的手怎麼那麼小啊」。（圖／翻攝自司馬中原臉書）

司馬中原從成年人變成嬰兒，出生就能說話，第一句話是問：「我的手怎麼這麼小」，出生第3天就指著牆上的字說「福」，超乎常理的表現讓伯父嚇傻，驚呼：「妖怪，要殺掉啊」，他就不敢再多言。

另外，司馬中原也記得前世，是一戶有錢人家的廚娘，名叫「王三姐」，輾轉被賣到青樓賣笑，利用美色騙過很多人，但也被很多人騙，最後人財兩失走絕路。

父親為了釐清真相，還親自到他前世的夫家求證，結果證實有位童養媳，因為照看家中豬隻時沒把門關好，導致牠們下大雨被沖到河裡溺死，因為承受不住婆婆責罵而上吊。曲折離奇的前世記憶，成為他寫作、說故事的養分，如今離世讓外界深感不捨。

◎民俗說法，僅供參考。

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