想換新機過新年？　最新手機降價榜出爐

▲蘋果iPhone 15大規模降價霸榜5席。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

盤點2023年末換機最超值的機型，傑昇通信統計2023年12月1門市手機銷售價格，公佈十二月降價手機最新排名，傑昇通信分析，12月適逢年末最終折扣，不僅旗艦機價格狂降，中階及入門機型也有不少優惠，像是本月降價金額達2千元的降價冠軍是三星折疊旗艦Galaxy Z Fold5（12GB/512GB），也是累積總降價金額最高破1萬6的雙冠王。

本月單機降幅在2%~21%不等，累積整體總降幅範圍則在7%~34%之間，降幅範圍相較上月明顯收窄。

傑昇通信表示，台灣智慧手機市場雖連續多個季度銷量下滑，但也並非全無亮點，幾次進銷量榜的摺疊螢幕手機逆勢增長，便是亮點之一，加上市場銷售方案多元、年底促銷活動加持等強而有力的誘因，也讓消費者更願意趁勢入手高階旗艦機。

12月降價榜以三星折疊旗艦Galaxy Z Fold5（12GB/512GB）降價2千，是本月榜上降價最多的旗艦機，加上開賣至今累積總降價金額高達16,398元，無疑是降價雙冠王，就連12G+1TB規格容量也有累積近萬元的降價。

▲2023年傑昇通信門市12月手機降價榜。（圖／傑昇通信）

十二月降價榜以蘋果iPhone 15系列占5席最多，整體平均也有3%的降幅，傑昇通信坦言，以近年蘋果產品更迭及定價策略來細看，升級幅度有感的iPhone 15系列首次採用USB 3.0的USB-C連接口，iPhone 15 Pro版本還配備首顆潛望長焦鏡頭，以及目前來講手機端最強性能的A17 Pro處理器；本月降價最多的iPhone 15 Pro Max（512GB）就有1,400元的降價金額，累積總降價近五千也不少，預算充足的話，可以考慮趁通路打折買起來。