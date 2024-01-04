「台南四百」提袋超吸睛　金世正都愛不釋手

▲野生的金世正在機場遭網友捕獲，拿「台南四百」提袋超吸睛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

野生的金世正在機場遭網友捕獲，拿「台南四百」提袋超吸睛，2023年底，全台最狂的跨年晚會，非「2024台南好Young」莫屬，總共邀集台、韓、日、港等15組重磅藝人卡司，甚至超人氣韓國女藝人金世正還與周興哲合唱「永不失聯的愛」掀起節目最高潮。

台南市長黃偉哲也把握機會，跟金世正等多組藝人行銷2024「台南四百」，推廣多組伴手禮，沒想到精美提袋竟也讓她愛不釋手。

因韓劇《社內相親》而在台灣爆紅的金世正，一襲白紗現身台南跨年晚會，與超人氣偶像歌手周興哲合體，雙人演唱〈永不失聯的愛〉，讓不少粉絲感到甜膩又羨慕，更讓台南收視一舉拔得頭籌，不少人更直呼堪比「神仙組合」。

日前（30）台南市府也抓準機會，大力跟金世正宣傳2024年的「台南四百」。由市長黃偉哲親自接，致贈台南四百大禮包，內含著名的小吃和農產，像擔仔麵、蝦餅、洋香瓜、古早味蛋糕、各式經典好料，以及「台南400」啤酒及精釀酒，要讓他們把最美好的台南味帶回韓國。誰也沒想到，金世正真的就提著「台南四百」款的提袋，現身機場。

台南市政府指出，金世正手提的「台南四百」提袋，就是今年主視覺衍伸的系列設計品。而主視覺系統是由台南在地設計師李明道Akibo操刀，視覺元素取材西拉雅族十字繡、熱蘭遮城、祀典武廟、鳳凰花、鯤鯓沙灘及藍晒圖文創園區等在地內涵。

黃偉哲市長也強調，2024年就是台南歷史上接軌國際的四百年，也是台灣迎向世界的四百年，台南也會準備一系列精采活動，包含台灣燈會、台灣國際蘭展及月津港燈節及鹽水蜂炮等，希望與全國民眾2024相約台南，持續感受台南的熱情與活力。