　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

「台南四百」提袋超吸睛　金世正都愛不釋手

▲野生的金世正在機場遭網友捕獲，拿「台南四百」提袋超吸睛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲野生的金世正在機場遭網友捕獲，拿「台南四百」提袋超吸睛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

野生的金世正在機場遭網友捕獲，拿「台南四百」提袋超吸睛，2023年底，全台最狂的跨年晚會，非「2024台南好Young」莫屬，總共邀集台、韓、日、港等15組重磅藝人卡司，甚至超人氣韓國女藝人金世正還與周興哲合唱「永不失聯的愛」掀起節目最高潮。

台南市長黃偉哲也把握機會，跟金世正等多組藝人行銷2024「台南四百」，推廣多組伴手禮，沒想到精美提袋竟也讓她愛不釋手。

因韓劇《社內相親》而在台灣爆紅的金世正，一襲白紗現身台南跨年晚會，與超人氣偶像歌手周興哲合體，雙人演唱〈永不失聯的愛〉，讓不少粉絲感到甜膩又羨慕，更讓台南收視一舉拔得頭籌，不少人更直呼堪比「神仙組合」。

▲野生的金世正在機場遭網友捕獲，拿「台南四百」提袋超吸睛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

日前（30）台南市府也抓準機會，大力跟金世正宣傳2024年的「台南四百」。由市長黃偉哲親自接，致贈台南四百大禮包，內含著名的小吃和農產，像擔仔麵、蝦餅、洋香瓜、古早味蛋糕、各式經典好料，以及「台南400」啤酒及精釀酒，要讓他們把最美好的台南味帶回韓國。誰也沒想到，金世正真的就提著「台南四百」款的提袋，現身機場。

台南市政府指出，金世正手提的「台南四百」提袋，就是今年主視覺衍伸的系列設計品。而主視覺系統是由台南在地設計師李明道Akibo操刀，視覺元素取材西拉雅族十字繡、熱蘭遮城、祀典武廟、鳳凰花、鯤鯓沙灘及藍晒圖文創園區等在地內涵。

黃偉哲市長也強調，2024年就是台南歷史上接軌國際的四百年，也是台灣迎向世界的四百年，台南也會準備一系列精采活動，包含台灣燈會、台灣國際蘭展及月津港燈節及鹽水蜂炮等，希望與全國民眾2024相約台南，持續感受台南的熱情與活力。

ET快訊
東京JR秋葉原電車「隨機刺殺」4人受傷　女嫌犯被壓制
日航379人奇蹟脫困！38年前空難血淚教訓　換來救命關鍵
王彩樺女兒跨年穿超辣！「好友全正妹」合照曝
19歲男無套小女友　她想吐才知懷孕了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

創意宣導、嚴格取締　坡地金育獎新北勇奪4獎

「台南四百」提袋超吸睛　金世正都愛不釋手

新冠疫情1月中旬恐升溫　南投縣衛生局呼籲民眾儘早接種XBB疫苗

8人攀南三段無雙東峰...2人脫隊失聯　南投消防耗時逾1天平安救回

快訊／台南新營區復興路鹽酥雞店傳火警　油炸鍋過熱起火

國民黨行動中常會移師嘉義市　朱立倫喊話讓嘉義出總統

嘉市警強化選舉治安維護　重申嚴正執法

綠營同步站路口造勢　王美惠搶站嘉義市中山路噴水圓環催票

新悦花園酒店取得GTS認證　最美親子飯店開啟綠色旅遊篇章

『鼬』見傷人　動保處籲犬貓施打狂犬病疫苗

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

北市內湖2裝潢工雙屍命案　離奇頭腳反向...檢下午相驗

日本 #羽田機場 日航整架飛機起火燃燒！

下班沒回家…另一半聽手機鈴聲找人！驚見兩裝潢工躺掀床內死亡

日本2天479↑起餘震！　衛星對照前後畫面曝...

日航機內畫面曝光！撞上保安廳飛機　濃煙密佈、旅客摀鼻逃生 #羽田機場

創意宣導、嚴格取締　坡地金育獎新北勇奪4獎

「台南四百」提袋超吸睛　金世正都愛不釋手

新冠疫情1月中旬恐升溫　南投縣衛生局呼籲民眾儘早接種XBB疫苗

8人攀南三段無雙東峰...2人脫隊失聯　南投消防耗時逾1天平安救回

快訊／台南新營區復興路鹽酥雞店傳火警　油炸鍋過熱起火

國民黨行動中常會移師嘉義市　朱立倫喊話讓嘉義出總統

嘉市警強化選舉治安維護　重申嚴正執法

綠營同步站路口造勢　王美惠搶站嘉義市中山路噴水圓環催票

新悦花園酒店取得GTS認證　最美親子飯店開啟綠色旅遊篇章

『鼬』見傷人　動保處籲犬貓施打狂犬病疫苗

施柏宇認：《想念你》爆紅後心情受影響　被貼標籤⋯關掉手機找自己

歐盟制裁俄羅斯最大鑽石生產商　砍克里姆林宮金脈

中國科技部：不可用AI直接生成申報資料

伊朗追悼前指揮官活動「連環爆炸103死」　全國哀悼一天

創意宣導、嚴格取締　坡地金育獎新北勇奪4獎

《壞男孩》電影意外撞「國中生割頸案」　導演嘆：現實中的是惡意

味全龍續留劉時豪有方向　合約內容仍需討論

豪神、約旦Kobe相見歡　林書豪前進愛妻故鄉菲律賓出賽好開心

OL離職8個月「收到前公司年終獎金」！人資一句話讓她淚崩：後悔了

「台南四百」提袋超吸睛　金世正都愛不釋手

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

地方熱門新聞

「台南四百」提袋超吸睛

2人隨隊攀南三段無雙東峰失聯獲救

台南新營區復興路鹽酥雞店傳火警

南投縣衛生局呼籲民眾儘早接種新冠XBB疫苗

八德區元旦升旗　千人齊唱國歌與愛國歌曲

國民黨行動中常會移師嘉義市　朱立倫：讓嘉義出總統

動保處籲犬貓施打狂犬病疫苗

綠營同步站路口造勢　王美惠嘉市中山路圓環催票

南消七大崇善分隊攜手杉木藝術團隊共繪壁畫

台南安定區港口里廂型車起火

「賴百億才是真黑金」李全教再控賴清德

張誌家猝逝　台中市府：協助家屬治喪

創意宣導、嚴格取締　坡地金育獎新北勇奪4獎

嘉義市番仔溝公園老屋　改造為餐飲與策展空間

更多熱門

相關新聞

金世正搭機離台　拎「臺南四百」伴手禮超吸睛

金世正搭機離台　拎「臺南四百」伴手禮超吸睛

靠著韓劇《社內相親》在台灣爆紅的韓國女星金世正，日前來台擔任台南跨年表演嘉賓，與周興哲合唱《永不失聯的愛》，夢幻合體讓歌迷又驚又喜，沉醉2人甜蜜歌聲中。台南市政府在晚會前，特地送給參加歌手「臺南四百」伴手禮，金世正昨（2日）搭機離台時，就被粉絲拍到提著「臺南四百」伴手禮袋子離台，成功行銷台南。

金世正撩周興哲：聽你歌聲暖了起來

金世正撩周興哲：聽你歌聲暖了起來

金世正跨年「親切舉動」太圈粉！徐凱希：我受寵若驚

金世正跨年「親切舉動」太圈粉！徐凱希：我受寵若驚

金世正與周興哲同台演唱《永不失聯的愛》

金世正與周興哲同台演唱《永不失聯的愛》

台南跨年金世正、卡莉怪妞雙女神登台！

台南跨年金世正、卡莉怪妞雙女神登台！

關鍵字：

台南四百提袋吸睛金世正愛不釋手

讀者迴響

熱門新聞

即／日秋葉原電車4人遭刺傷　女嫌犯被壓制

台中妹遭強闖租屋處性侵！鄰居一聽關電視裝死

王彩樺女兒跨年露肩又露腿！「好友全正妹」網：女團出道

男「無套嘿咻」14歲女友　家長提告

王欣儀姊被棄屍路邊　冷血兇手「最終下場曝光」

《GE王者之劍R》2月底關服玩家不捨

日航證實：開始支付賠償金！

麥當勞雞塊成分變了！磷酸鹽換天然澱粉

政府發錢了！最高可領「1.9萬元」

新北男不爽鄰居竟開槍　2人受傷送醫

7-ELEVEn招牌只有「n」是小寫！一堆人問號　官方解答了

5000條寄生蟲入侵男童大腦！　專家警告5食物「不宜生吃」

賴蕭《在路上》被控抄襲　導演回應了

外國人來台12年待到上癮　想在這住一輩子

別洗生肉！病菌狂噴害烙屎 　毒物醫教「1招去血水」

更多

最夯影音

更多
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下
日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面