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生小孩！他「準備200萬」讀到大學　過來人搖頭：這歲數就花光

▲嬰兒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲生小孩是一筆大開銷，過程中包含產檢到長大念大學，處處都需要用到錢。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／CTWANT

在現在的台灣社會，低薪、高房價都讓不少年輕人不敢生育。就有一名網友表示，朋友最近向他報喜，即將要升格為人父，目前也已經準備好200萬，計畫讓小孩一路念到大學畢業，讓原PO羨慕之餘也好奇「200萬夠嗎？」貼文曝光後，引發熱烈討論。

原PO在PTT八卦版以「從懷孕到小孩大學畢業準備200萬夠嗎？」為題發文，表示最近朋友興奮的向他報喜，說老婆終於懷孕了，自己即將正式升格為人父，且也已經準備好200萬，希望讓小孩無憂無慮，一路念到大學畢業。

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對此，原PO則表示，「聽得我好羡慕，有這麼好的爸爸，這種人多嗎？」但他也好奇「從懷孕到小孩大學畢業準備200萬夠嗎？」

貼文一出，便引起熱議，留言區許多過來人都坦言，「我小孩一年就花大概兩百萬~」、「200萬，0-6歲就花光了吧」、「養到小學差不多」、「要抓500-800萬」。

但也有人認為重點是原PO養育小孩的方式，「鄉下窮養夠了」、「認真說，看你想怎麼養，200萬絕對夠」、「或是你養到國中開始逼他打工自給自足就夠!」、「都不要有娛樂，200萬綽綽有餘」、「窮養、不補習、不安親班才可」、「加政府補助然後不補習OK阿」、「窮養勉強，但大學學費要學貸」。

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