高溫53度到零下52度　中國今年同時刷新最冷、最熱紀錄

▲大陸寒潮，多地低溫破紀錄。（圖／CFP）



文／中央社台北3日電

中國媒體界面新聞今天報導，去年中國最冷和最熱紀錄都被刷新，最低攝氏（下同）零下53度，最高52.2度，全中國均溫值也創下1961年以來最高。

報導說，據中國國家氣候中心消息，去年全中國平均氣溫10.7度，較常年略高0.8度，創1961年以來最高，打破2021年10.5度的紀錄，大部分地區氣溫偏高0.5至1度。

山東、遼寧、新疆、貴州、雲南、天津、湖南、河北、四川、河南、北京、內蒙古、廣西等13個省（市、區）氣溫均為1961年以來歷史最高，全國共127個國家氣象站日最高氣溫突破歷史極值。

另據統計，2023年1月22日黑龍江漠河勁濤最低零下53度，7月16日新疆吐魯番三堡鄉最高52.2度，分別打破中國實測最冷和最熱紀錄。

報導說，上述數據顯示，氣溫在暖化背景下的分布特徵，也就是平均值較高，容易導致極端冷暖。

中國去年平均降雨量615.0毫米，較常年略減3.9%，總計全中國共55個國家氣象站日降雨量破歷史極值，去年降雨最多的站點是廣西北海，累計3233.6毫米，也是當地降雨最多的一年。

此外，江蘇昆山、重慶北碚、湖北宜城、黑龍江五常和牡丹江等地的年降雨總量均打破當地紀錄。