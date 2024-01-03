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大學特殊選才陸續放榜 　明道中學技術高中部9學生上榜

▲明道中學技術高中部目前已有9位同學，透過特殊選才管道錄取理想校系。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲明道中學技術高中部目前已有9位同學，透過特殊選才管道錄取理想校系。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

113學年大學特殊選才陸續放榜，明道中學技術高中部目前已有9位同學，透過特殊選才管道錄取理想校系。明道中學技術高中部陳士虹主任表示，同學們選擇適合自己的方式，展現自我優勢。透過學校一連串的升學輔導計畫及校友學長姊們的傳承分享等，選擇特殊選才管道升學的同學們，都即早就定向且作好規劃。

明道中學技術高中部餐飲科陳宇珩同學錄取輔仁大學營養科學系，未來目標想成為營養師；同是餐飲科的張紫婷同學，選擇中山醫學大學健康產業科技管理系，她用亮眼的國際馬來西亞餐飲大賽翻糖項目「特金獎」的亮眼成績，以及優異的烹飪技術展現自己的優點，相信未來再加上大學的理論基礎，會有更卓越的表現。

美工科蔡佳臻同學錄取中原大學商業設計學系商業設計組，以關心世界議題為題材創作曾榮獲平面設計全國佳作；美工科張薰云同學，則以鯨魚為主題呈現雕塑、紙雕、立體幾何等多種媒材，成功錄取淡江大學建築學系；廣告設計科張祐瑄同學，錄取國立台灣藝術大學圖文傳播藝術學系，為了特殊選才申請，從很早就開始累績各種媒材的作品並相信這是展現自我才能的最好方式。

電子科連國筌同學目標很明確，對工業設計學系情有獨鍾，目前共錄取了國立聯合大學、大同大學、東海大學等校特殊選才，他不僅擁有馬來西亞、韓國等國內外大大小小發明展的獲獎經驗，在教授面試現場亦展現自己的手作能力，讓機器人設備動起來；商業經營科葉晉誠同學，錄取逢甲大學財務金融學系，以自己到海外語言學校的經驗，分析國際之間文化差異，並展現英語能力優勢。

同為商業經營科林新侑，錄取逢甲大學企業管理學系，因為學生會、海外發明展等經驗，獲得教授青睞；商業經營科郝宸菲，錄取逢甲大學合作經濟暨社會事業經營學系，除了精彩的社團及志工經驗外，更自己開始經營化妝品電商，同時未來規劃投入將產品的包裝玻璃瓶進行永續再利用的計畫。

 


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