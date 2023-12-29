引進轉型正義校園對話　明道中學現代文學館獲「友善平權獎」

▲公民科推動轉型正義校園對話的蔡明恆老師，榮獲至善基金會「校園族群友善獎」個人獎肯定。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

近年，教育機構的角色持續超越傳統，轉型正義教育成為引領未來的關鍵。明道中學現代文學館和學校公民科教學研究會合作，在過去的三年中，持續舉辦轉型正義校園對話課程及相關展覽。今年則移展至台中市作家典藏館，將深刻議題公開分享，傑出表現獲得台中市文化局的高度評價，並獲友善平權獎殊榮。

在轉型正義教育的推動上，前兩年的主題「千瘡白恐」、「白·沒歸」，今年，以原住民轉型正義為主題「還原」，明道中學公民科老師們親自帶領同學前往阿里山，採訪鄒族高一生後代，留下珍貴的影音記錄。同時，公民科推動轉型正義校園對話的蔡明恆老師，亦榮獲至善基金會「校園族群友善獎」個人獎肯定。

明道中學現代文學館自1999年成立，不僅承載了學術的沉澱，更積極扮演著文化交流的角色，透過豐富多元的活動，連結著校內與校外，讓學生在深厚的文化底蘊中茁壯成長。明道中學現代文學館館長林雯琪副校長表示，我們相信透過深度的轉型正義教育，培育出的學生將成為社會的推動力，學校致力於打造平等友善環境的認可，打造尊重、多元、包容的環境，每個人都有責任，缺一不可。