龐氏騙局5年吸金65億　住豪宅狂買包...首腦整排名車畫面曝光

記者黃哲民／台北報導

台中地檢署指揮調查局雲林縣調查站等警調單位聯合打詐，去年（2023年）查獲林姓男子為首的集團，以放貸中小企業之名向民間金主募資，保證每月穩定獲利1%，卻挪用於私人購買台中七期豪宅、名車與名牌精品包，後因週轉不靈而倒閉，估計5年間吸金逾65億元、約4000人受害。林男到案被聲押禁見獲准，名下6000多萬元房產被扣押，同案10多名共犯各交保5萬元到30萬元，檢方持續擴大偵辦中。

▲台中檢調查獲林姓男子為首的詐騙集團，以放貸中小企業之名吸金逾65億元，查扣多輛進口名車。（圖／調查局提供）

林男等人從2019年起，成立不動產投資公司對外吸金，宣稱放貸給有資金需求的中小企業，每月可賺取3.75%到4.5%利息，民間金主若想投資，須以每5萬元為1個單位入金，公司保證每單位每月穩定獲利1%，等於年息12%，並開立公司本票給投資人取信。

▲台中檢調查獲林姓男子為首的詐騙集團，以放貸中小企業之名吸金逾65億元，查扣1批精品包。（圖／調查局提供）

但實際上，林男等人玩的把戲根本就是龐氏騙局，也就是以後期投資人的錢支付前期投資人的利息，絕大多數本金扣除給業務員的酬勞後，都被林男等主嫌拿去購買台中七期豪宅、進口名車或精品包，去年間因週轉不靈開始遲付、欠付利息，投資人驚覺不對勁，紛紛成立自救會卻追討無門，才揭發林男集團的騙局。

雲林縣調查站獲報蒐證後，報請台中地檢署檢察官王亮欽指揮偵辦，結合調查局台中市調查處、台中市警局刑警大隊打詐中心、科偵隊等單位成立專案小組監控，去年12月動員50多人搜索林男住處、公司等24處，查扣現金1200多萬元、涉以犯罪所得購買的賓士、特斯拉等進口名車5輛，其中1輛是林男的Lexus凌志轎車，外加愛馬仕、香奈兒及迪奧等精品包1批。

▲台中檢調查獲林姓男子為首的詐騙集團，以放貸中小企業之名吸金逾65億元，搜索查扣現金1200多萬元。（圖／調查局提供）

專案小組並約談林男與業務主管等10餘人到案，清查帳冊估算林男集團5年間吸金逾65億元，約4000名受害人不乏集團成員的親友，損失慘重，檢方聲請法院裁定扣押林男名下價值6038萬餘元的七期豪宅獲准，訊後以林男涉犯《銀行法》、《組織犯罪條例》等罪嫌，有逃亡與勾串滅證之虞聲押禁見獲准。

至於同案其餘10多名共犯，檢方訊後諭令各交保5萬元到30萬元，均限制出境、出海，檢方持續偵辦。調查局提醒國人注意投資理財應循正當合法管道，切勿輕信強調保證獲利、高報酬的話術，並呼籲受害的投資民眾踴躍向調查局報案指證。