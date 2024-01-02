　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

龐氏騙局5年吸金65億　住豪宅狂買包...首腦整排名車畫面曝光

記者黃哲民／台北報導

台中地檢署指揮調查局雲林縣調查站等警調單位聯合打詐，去年（2023年）查獲林姓男子為首的集團，以放貸中小企業之名向民間金主募資，保證每月穩定獲利1%，卻挪用於私人購買台中七期豪宅、名車與名牌精品包，後因週轉不靈而倒閉，估計5年間吸金逾65億元、約4000人受害。林男到案被聲押禁見獲准，名下6000多萬元房產被扣押，同案10多名共犯各交保5萬元到30萬元，檢方持續擴大偵辦中。

▲▼台中檢調查獲林姓男子為首的詐騙集團，以放貸中小企業之名吸金逾65億元，查扣現金名車與精品包等。（圖／調查局提供）

▲台中檢調查獲林姓男子為首的詐騙集團，以放貸中小企業之名吸金逾65億元，查扣多輛進口名車。（圖／調查局提供）

林男等人從2019年起，成立不動產投資公司對外吸金，宣稱放貸給有資金需求的中小企業，每月可賺取3.75%到4.5%利息，民間金主若想投資，須以每5萬元為1個單位入金，公司保證每單位每月穩定獲利1%，等於年息12%，並開立公司本票給投資人取信。

▲▼台中檢調查獲林姓男子為首的詐騙集團，以放貸中小企業之名吸金逾65億元，查扣現金名車與精品包等。（圖／調查局提供）

▲台中檢調查獲林姓男子為首的詐騙集團，以放貸中小企業之名吸金逾65億元，查扣1批精品包。（圖／調查局提供）

但實際上，林男等人玩的把戲根本就是龐氏騙局，也就是以後期投資人的錢支付前期投資人的利息，絕大多數本金扣除給業務員的酬勞後，都被林男等主嫌拿去購買台中七期豪宅、進口名車或精品包，去年間因週轉不靈開始遲付、欠付利息，投資人驚覺不對勁，紛紛成立自救會卻追討無門，才揭發林男集團的騙局。

雲林縣調查站獲報蒐證後，報請台中地檢署檢察官王亮欽指揮偵辦，結合調查局台中市調查處、台中市警局刑警大隊打詐中心、科偵隊等單位成立專案小組監控，去年12月動員50多人搜索林男住處、公司等24處，查扣現金1200多萬元、涉以犯罪所得購買的賓士、特斯拉等進口名車5輛，其中1輛是林男的Lexus凌志轎車，外加愛馬仕、香奈兒及迪奧等精品包1批。

▲▼台中檢調查獲林姓男子為首的詐騙集團，以放貸中小企業之名吸金逾65億元，查扣現金名車與精品包等。（圖／調查局提供）

▲台中檢調查獲林姓男子為首的詐騙集團，以放貸中小企業之名吸金逾65億元，搜索查扣現金1200多萬元。（圖／調查局提供）

專案小組並約談林男與業務主管等10餘人到案，清查帳冊估算林男集團5年間吸金逾65億元，約4000名受害人不乏集團成員的親友，損失慘重，檢方聲請法院裁定扣押林男名下價值6038萬餘元的七期豪宅獲准，訊後以林男涉犯《銀行法》、《組織犯罪條例》等罪嫌，有逃亡與勾串滅證之虞聲押禁見獲准。

至於同案其餘10多名共犯，檢方訊後諭令各交保5萬元到30萬元，均限制出境、出海，檢方持續偵辦。調查局提醒國人注意投資理財應循正當合法管道，切勿輕信強調保證獲利、高報酬的話術，並呼籲受害的投資民眾踴躍向調查局報案指證。

ET快訊
木村拓哉不忍了！首談傑尼斯性侵　突地震中斷播出
快訊／新冠併發症、死亡又新高　JN.1占比升至14%
開車吃便當出事了！筷子掉一撿...追撞4車釀4傷
獨／張誌家擊出全壘打卻挨罵！啟蒙教練：畢業送他「7個字」
張誌家曾後腦頭痛　台大醫證實符1情況=心血管阻塞警訊
獨／家裡貼滿張誌家！師母嘆跨年前剛見過面：吃了3大碗炒麵
李在明突遭割頸！　「頸靜脈出血」緊急手術
2023年「台灣最熱賣10款新車」揭曉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／美女醫斷千億豪門婚　提告追千萬財產+鑽戒...法官給答案了

夫海釣落水失蹤1天下落不明　妻岸邊呼喚：請海上作業人員幫忙

開車吃便當出事了！筷子掉了他伸手一撿...追撞前方4車釀4傷

獨／張誌家曾擊出全壘打卻挨罵！啟蒙教練：畢業送他「7個字」

獨／家裡貼滿張誌家！師母嘆跨年前剛見過面：吃了3大碗炒麵

男站高捷月台抽菸！值班女站長制止…慘遭「揮拳打臉」

跨年夜嗨到躺馬路「仰臥起坐」　台中警開罰4人...最高500

碰！中壢左轉轎車踫撞瑞典坦克　車頭撞爛滿地碎片

龐氏騙局5年吸金65億　住豪宅狂買包...首腦整排名車畫面曝光

違停被抓嗆警「閒著沒事做」　駕駛挨罰3萬元

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

Jessi繼GAN後　粉絲再教「COW腰」XD

日本7.6強震！台灣團原機折返　觀光署：尚未有國人傷亡受困

告五人「搭飛機」趕台北跨年壓軸　《愛人錯過》《披星戴月》秒變KTV

大象體操跨年唱一半突「有人拿刀」！　爆粗口離開舞台...網怒「引起恐慌」

獨／美女醫斷千億豪門婚　提告追千萬財產+鑽戒...法官給答案了

夫海釣落水失蹤1天下落不明　妻岸邊呼喚：請海上作業人員幫忙

開車吃便當出事了！筷子掉了他伸手一撿...追撞前方4車釀4傷

獨／張誌家曾擊出全壘打卻挨罵！啟蒙教練：畢業送他「7個字」

獨／家裡貼滿張誌家！師母嘆跨年前剛見過面：吃了3大碗炒麵

男站高捷月台抽菸！值班女站長制止…慘遭「揮拳打臉」

跨年夜嗨到躺馬路「仰臥起坐」　台中警開罰4人...最高500

碰！中壢左轉轎車踫撞瑞典坦克　車頭撞爛滿地碎片

龐氏騙局5年吸金65億　住豪宅狂買包...首腦整排名車畫面曝光

違停被抓嗆警「閒著沒事做」　駕駛挨罰3萬元

獨／美女醫斷千億豪門婚　提告追千萬財產+鑽戒...法官給答案了

2023車廠排行／「3品牌」首度突破1萬輛大關　MG、特斯拉進攻猛烈

藍爆高端股東名冊有1千名民進黨員　前立委、信賴之友會幹部入列

哈利伯頓關鍵三分打！5戰79助攻僅10失誤　溜馬15分逆轉公鹿

意不意外？開不開心？周星馳《家有囍事》春節登台　張國榮被刪橋段曝

兄妹把父親欄改名...「阿叔」王識賢失落！迎大結局網敲碗第二季

張誌家過世！林恩宇哀悼：先去把籃球練好　不忘是我當投手目標

新莊土地變學區房？ 李正皓控侯友宜違反《公職人員利益衝突迴避法》

夫海釣落水失蹤1天下落不明　妻岸邊呼喚：請海上作業人員幫忙

倒數煙火突爆炸！「火光炸裂狂噴」致1死1傷　閃爆瞬間曝

貓女兒埋懷裡大哭2分鐘　奴才傻眼：是有多委屈？

社會熱門新聞

即／前職棒球星張誌家驚傳猝逝！老母今晨慟接噩耗

張誌家帶家人深圳跨年！疑心肌梗塞猝逝　哥哥回應了

張誌家反常失聯　姊請友人查看驚見他「蜷曲沙發亡」

張誌家跨年才和前妻、小孩視訊　未料天人永隔

快訊／車停國道　駕駛一早離奇墜橋OHCA

4點搭機赴陸！張誌家母淚崩：要去看孩子最後一面

龐氏騙局5年吸金65億　整排名車畫面曝

受邀赴陸比賽！張誌家猝逝　球隊老闆曝：他不喝酒的人

高雄「原子筆哥」找到了：不知鬧這麼大

張誌家前岳父吃驚　頻問死訊「是真的嗎？」

曾PO文抱怨「後腦兩側痛」！張誌家3個月後猝逝

母親顧男友竟獻女兒　雙雙遭判刑定讞

「陳老師」殺人逃亡24年　越南小吃店落網

探班夜店夫！人妻喇舌男客　摩鐵酒醒告性侵

更多熱門

相關新聞

周典論涉連署賄選遭收押　理由曝光

周典論涉連署賄選遭收押　理由曝光

鴻海集團創辦人郭台銘連署書賄選案，屏東檢方指揮警調人員於25日搜索屏東縣議長周典論住處兼服務處後，將周典論、女兒周孟蓉帶回偵訊，訊後向法院聲請羈押禁見；屏東地方法院今(26)日以上游資金來源尚待追查等理由，裁定將周典論羈押並禁止接見及通信，女兒周孟蓉50萬交保。

邀約金主不成就硬綁　弘仁會首腦遭訴

邀約金主不成就硬綁　弘仁會首腦遭訴

大學實驗室成製毒廠爆炸起火　7嫌今起訴

大學實驗室成製毒廠爆炸起火　7嫌今起訴

4匪當街擄人押上車　警1小時破案

4匪當街擄人押上車　警1小時破案

哪些國家買精品包最划算？

哪些國家買精品包最划算？

關鍵字：

吸金七期豪宅精品包組織犯罪羈押禁見

讀者迴響

熱門新聞

張誌家驚傳過世　享年43歲

張誌家在中國教高爾夫球　睡夢中叫不起來

強震1小時「海嘯猛衝」35秒　他回家看傻

即／前職棒球星張誌家驚傳猝逝！老母今晨慟接噩耗

快訊／47歲李銘忠求婚成功！鑽戒套牢10年女友

張誌家帶家人深圳跨年！疑心肌梗塞猝逝　哥哥回應了

日本地震誤報　氣象廳道歉

地震前6天他發文「感覺一周內有7級地震」

不斷更新／7.6強震路斷、活埋最新災情

海嘯沖上新潟　海水撞擊汽車影片曝光

20歲百萬女網紅車禍墜河亡！車窗鎖死溺斃

沒有天蠍！5星座才是「真正愛記仇」狠人　千萬別惹

張誌家反常失聯　姊請友人查看驚見他「蜷曲沙發亡」

五月天阿信突丟麥飆粗口：他X的！　爆2週前「臭幹爛譙」不忍了

強度挑戰冷氣團！明晨急凍「探11度」　還有2波變天接力

更多

最夯影音

更多
羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻
金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面