看準他會「越混越大尾」！割頸國中生「乾哥」傳被黑幫鎖定挖角

▲割頸兇嫌被送往少年法庭。（圖／免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

新北市2023年底發生「校園喋血命案」震驚全台，15歲少年為替「乾妹」出氣，竟拿出預藏的彈簧刀將另名15歲男學生割喉刺胸，受害學生急救2天仍宣告不治，然而加害少年似乎毫無悔意，案發後還在法院「燦笑比YA」，畫面在網路上流傳，讓網友們氣憤不已，加害少年如今更成為黑幫挖角對象，線上教師們則憂心忡忡，擔心此事更引發模仿效應。

2023年12月25日中午12時許，加害少年的「乾妹」跑去受害男學生教室找朋友聊天嬉戲，男學生擔心同學們的休息時間被打擾，起身告知少女「你不是我們班的」，敬請她離開，少女氣憤之下甩門離開，卻也因此釀下殺機。

少女遭驅趕後越想越不爽，跑去找「乾哥」訴苦，指控男學生態度惡劣還不給她台階下，懇求乾哥幫忙出氣，加害少年知悉後「義憤填膺」，氣的直接帶上準備好的「工具」來給男學生好好上一堂「機會教育」，展現男子氣魄。

於是，2人來到男學生教室，少年吆喝男學生出來面對，但男學生才剛踏出教室不久，少年便持刀的狂亂揮舞，甚至直接拿彈簧刀砍向男學生頸部，慘遭「割喉」的男學生當場血流如注、癱軟在地，其他同學見狀連忙上前制止，合力將少年拉開。

少年此時已殺紅眼，不斷朝倒地的男學生補刀，想都沒想的朝對方身上「狠砍」10刀，致人於死地的刀傷造成男學生當場失血過多，倒臥血泊無法動彈，少女及少年仍一臉事不關己的繼續嗆聲：「啊不是很屌？怎麼不起來了」等挑釁話語，行徑極為惡劣。

受害少年傷勢嚴重，經緊急加裝葉克膜救治後勉強恢復生命跡象，搶救34小時後仍回天乏術，家屬難以接受此噩耗，而加害少年的殘忍手法更震驚社會，卻招來黑幫的爭相挖角。

據悉，目前黑幫間呈現兩極立場，部分幫派認為他毫無人性，待其重回社會時給他上一場「生命教育」，也有多個幫派看準他將來會「越混越大尾」，已透過少年親友向他招手示好，線上教師們則憂心忡忡，擔心此事更助長黑幫氣焰越發囂張，希望相關單位能盡快補平社會安全網缺口，別讓更多孩子受害。





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