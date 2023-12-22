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癌症第5大死因！攝護腺癌早期症狀不明顯　醫：排尿困難需留意

▲醫師提醒，男性若有排尿困難等相關症狀就需留意，切勿因羞於開口而耽誤就醫。（圖／門諾醫院提供，下同）

醫師提醒，男性若有排尿困難等相關症狀就需留意，切勿因羞於開口而耽誤就醫。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣男性攝護腺癌是國人癌症第5大死因，因早期症狀不明顯，加上與攝護腺肥大等頻尿、夜尿症狀相似，常讓民眾疏忽而隱忍，門諾醫院泌尿科醫師江景翔受邀至花蓮縣鳳林鎮公所防癌宣導時呼籲，男性若有排尿困難等相關症狀就需留意，切勿因羞於開口而耽誤就醫。
 
門諾醫院慢性肝病防治中心與陶聲洋防癌基金會合辦癌症防治衛教，由門諾醫院慢性肝病防治中心暨腸胃內科主任鄭穆良及泌尿科醫師江景翔，至鳳林鎮公所分享大腸癌及攝護腺癌防治，其中針對成年男性最「難言之隱」的排尿問題，江景翔提醒民眾需提早防範，才能保有良好生活品質。

▲醫師提醒，男性若有排尿困難等相關症狀就需留意，切勿因羞於開口而耽誤就醫。（圖／門諾醫院提供，下同）

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醫師指出，攝護腺癌早期發現早期治療的存活率是相對高。
 
醫師表示，攝護腺肥大主因除有老化、荷爾蒙影響外，愛吃炸物、喝酒、肥胖及刺激性食物等同樣會造成肥大，另外時常尿道發炎、攝護腺發炎也易衍生肥大、癌化等問題，症狀包括排尿困難、頻尿、夜尿或血尿及小便變細、解不乾淨，解尿後滴滴答答或疼痛，因此建議各年齡層男性，若有相關症狀都應盡早就醫檢查，尤其有攝護腺癌家族史之高風險族群更需謹慎。
 
醫師分享，近期門診有2名年約60歲男性，同樣都出現下尿路等排尿困難症狀就醫，抽血檢測攝護腺特異抗原後發現均異常，進行切片確診罹癌，2人症狀雖相似，但其中1人為早期癌症，另1人的癌細胞則已轉移，結果大不同，因此呼籲民眾攝護腺癌的早期症狀不明顯且與肥大類似，切勿輕忽而未就醫進行詳細檢查，一有相關症狀就應該要直接就醫、追蹤。

▲醫師提醒，男性若有排尿困難等相關症狀就需留意，切勿因羞於開口而耽誤就醫。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼門諾醫院泌尿科醫師江景翔受邀至花蓮縣鳳林鎮公所防癌宣導。
 
江景翔進一步說，民眾就醫後，醫師通常會先抽血檢測攝護腺特異抗原及安排攝護腺超音波檢查、指診等，來確認是攝護腺增生、發炎或癌症，若疑似為癌症，則會進一步進行切片並安排磁振造影掃描或正子攝影檢查。確診罹癌治療方式也多樣，包括傳統手術開刀、達文西手術、放射線治療或荷爾蒙阻斷療法及可採用不開刀的高能超音波治療，針對個別患者狀況選擇不同治療方法。

▲醫師提醒，男性若有排尿困難等相關症狀就需留意，切勿因羞於開口而耽誤就醫。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
醫師指出，其實攝護腺癌早期發現早期治療的存活率是相對高，局部無侵犯其他器官的5年存活率約有95％、局部侵犯5年存活率也有80％，建議民眾有症狀時千萬不要害怕，配合醫師檢查、積極治療。
 
如何預防攝護腺肥大或癌化，醫師強調，主要還是要保持規律生活及均衡飲食，隨著年紀增長，更應避免食用或少吃高油脂食物，包括油炸或燒烤類，多攝取蔬果等高纖維食物，並避免體重過重，平時多運動及保持不菸、不酒的好習慣，另建議50歲以上男性，或有攝護腺等相關問題家族病史者，應定期至泌尿科篩檢，及早發現及早治療。

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關鍵字：

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