人夫隱婚偷拍女友床戰片　竟拿老婆存摺討20萬

記者黃翊婷／台北報導

賴姓男子2020年2月間隱瞞已婚身分與女子小美（化名）交往，並在交往期間偷偷拍下兩人的性愛過程，分手之後再以性愛影片、裸照要脅支付20萬元，使用的銀行帳戶還是他老婆的，結果反遭一狀告上法院。雖然賴男矢口否認偷拍、恐嚇取財，但並未獲得台北地院法官採信，日前被法官依竊錄非公開活動及身體隱私部位罪、恐嚇取財未遂罪，判處有期徒刑7個月、5個月，僅後者得易科罰金15萬元。

▲賴男否認偷拍、恐嚇小美。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關。）

判決書中記載，賴男隱瞞已婚身分，2020年2月初透過交友軟體結識小美，並展開交往，同年5月中旬兩人前往台北市某旅館開房間，他卻偷偷用手機拍下性愛過程，完事之後當場被抓包；小美氣得要求賴男立刻刪除影片，不久之後便提出分手。

沒想到賴男因為不滿被分手，竟在同年5月底將「應該已經刪除的影片」，透過LINE傳送給小美，另外還附上小美的裸照及他老婆的銀行存摺封面照片，恫嚇如果不支付20萬元，就要將兩人的關係告訴老婆及小美的家人。

不過，賴男並沒有因此得手，反而遭一狀告上法院。賴男到案後雖然坦承隱婚與小美交往，交往期間發生過性行為，但否認偷拍、恐嚇取財，強調性愛影片是小美自己拍的，不是他偷拍，而且雙方在交往期間，小美曾以新家需要裝潢為由，向他借款30萬元，後來因為急需用錢，才會傳訊息要求先返還20萬元；至於為何要傳送性愛影片、裸照，他表示是因為小美自己說想看。

小美則表示，和賴男發生性行為之後，她看到手機直立對著床，燈還亮著，警覺不對勁，當下便要求賴男解鎖手機檢查，果然看到偷拍的性愛影片，馬上要求刪除，並質問為何要偷拍；後來她說要分手，沒想到賴男竟然還留著影片，甚至在雙方對話訊息中說她是小三、欠錢，嚇得她趕忙跑去報案，結果人在警局時又收到賴男傳來的另一段性愛影片，在場警察還讓她趕緊將證據保存下來。

此外，小美在收到影片之後，也立刻傳送訊息質問賴男，「明明就是你偷拍，我根本不知道」、「那天我發現你偷拍影片，問你為什麼沒有取得我同意就擅自攝影，這就是偷拍，當場刪除影片，為何還有」。

台北地院法官認為，賴男聲稱性愛影片是小美自己拍攝，事後又自己說想看，但從兩人的對話紀錄及影片內容等證據來看，小美顯然是不知情的。

而兩人之間是否有金錢糾紛，法官表示，小美曾在聊天時提到房屋裝潢事宜，但並未討論借款，雖然賴男出示的銀行帳戶資金明細中有一筆「借款資金來源」款項，但現金提領原因很多，不能因為有提款行為就說是借錢給人的證據；再者，一般借錢給別人時，都是收到請求之後才開始籌錢，他卻是在「自己主張的借款時間」之前，就開始籌錢，顯然與常情有違，難認可信。

最終，法官認為，賴男隱瞞已婚身分與小美交往已是不當行為，還未經當事人同意偷偷拍下性愛過程，並在分手之後以影片要脅交付財物，造成小美身心受創，實在不宜輕縱，因此依竊錄非公開活動及身體隱私部位罪判處有期徒刑7個月，另依恐嚇取財未遂罪判處有期徒刑5個月，僅後者得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。

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