供奉海量毒咖啡包給虎爺！不怕晚上找你？　藥頭開嗆：又沒幹嘛

記者許權毅／台中報導

台中市一名27歲張男疑似進行毒咖啡包、K他命買賣，警方鎖定他住在大里區一處民宅後攻堅，沒想到張男竟將毒咖啡包散落擺放在屋內，甚至有一大包直接擺在虎爺的神桌前「供奉」。連員警也當場傻眼問：「你不怕虎爺晚上來找你？」張男淡淡回嗆：「我又沒幹嘛...我吃藥而已！」態度囂張。

▲台中一名張姓藥頭將大量毒品供奉在虎爺神桌前，連員警也傻眼，張還認為「沒什麼」。（圖／記者許權毅翻攝）



第一警分局繼中所日前接獲線報指出有販毒案件，所長蔡明松立即組成專案小組，調閱監視器後，鎖定一名27歲張姓主嫌躲藏在大里區一處民宅。去年12月3日，警方見時機成熟，持搜索票上門逮人，張男見大批員警上來，也只好乖乖承認犯行。

▲▼張男大方向警方承認，毒品就在虎爺的供桌上。（圖／記者許權毅翻攝）



員警追問張男毒品在何處？沒想到張男隨手一筆神明桌方向，竟是有一大袋約200包毒咖啡包，就擺在虎爺的神桌上。此舉讓在場員警幾乎都傻眼，詢問：「少年仔，你擺這個在虎爺前面，你不怕虎爺晚上去找你？」張男竟若無其事說：「我又沒幹嘛...我吃藥而已。」

警方繼續搜查，發現張男家中各處都有毒品，並且隨意擺放，總計查獲近500包毒咖啡包、K他命等毒品，全案警詢後將張嫌移送台中地方檢察署偵辦。

資深員警說，連神聖莊嚴的虎爺前也被「供奉」了大量的毒品咖啡包，這次張嫌遭逮，冥冥之中也是虎爺相助，藉此機會懲罰張嫌。