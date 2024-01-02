等15年成功配對！東森員工捐骨髓救人　自主發起公益講座號召更多人響應

▲東森購物電話行銷五部電銷一處副理李岳洋，於去年8月至花蓮慈濟醫院捐贈骨髓，幫助需要的病患，他也分享自身經歷，在公司自主發起捐贈骨髓說明講座，號加更多人加入公益的行列。（圖／東森購物電話行銷五部電銷一處副理李岳洋提供）

記者洪菱鞠／台北報導

東森集團秉持「別人做生意、東森做公益｣精神，長年關懷偏鄉、照顧弱勢、捐款與義賣，透過實際行動把愛散播到社會各個角落，這份企業社會責任也感動同仁，在公司內部自主發起捐贈骨髓說明講座，號召同仁們一起加入成為志願捐贈者，不少人就參與投入驗血建檔，盼為血癌病友提高骨髓配對機率，也在自己有能力時做到取之於社會、回饋於社會。

救人一命，無損己身！東森購物電話行銷五部電銷一處副理李岳洋，曾於大學時期參與捐贈骨髓講座，對於捐骨髓的意義及過程有更多了解後，他毅然決定成為志願捐髓者助人，不過非親屬骨髓配對成功的機率只有十萬分之一，在驗血建檔登記後，等了15年之久，直到去年才接到骨髓配對成功通知，當下他二話不說，立刻前往花蓮慈濟醫院報到，在志工全程陪伴下，於8月順利完成捐贈，幫助有需要的病友。

▲▼李岳洋原本擔心捐骨髓過程辛苦，然而在醫學技術進步下，現在捐骨髓和捐血一樣簡單。

李岳洋說，接到通知時，心情其實很緊張，也會擔心捐贈過程辛苦，但想到捐骨髓幹細胞可以救人一命，便促使自己應該要去盡一份心力，所幸隨著醫學技術進步，只要捲起衣袖，從手臂收集造血幹細胞，即可完成捐贈，現在捐骨髓就和捐血一樣簡單，沒有想像中那麼可怕；目前慈濟登記志願捐贈者僅有47萬人，因此希望以自身捐贈骨髓的經歷分享，並主動邀請慈濟志工到公司舉辦骨捐講座，能夠為更多病友尋求一線生機。

▲▼東森購物同仁們踴躍參與捐贈骨髓說明講座，其中不少人自願至慈濟醫院參加驗血建檔活動。

雖然講座安排於下班時間，仍吸引十多位同仁踴躍參與，除了認識幹細胞的神奇之處，相關內容正好與東森自營商品活泉精華膠囊有連結外，之後更有6位同仁自願至慈濟醫院參加驗血建檔活動，讓志工大呼感動。李岳洋提到，「我們盡可能在團隊散播正面能量，所謂施比受更有福，其實每個人都有助人的能力，捐骨髓這件事可能因著我們小小的行動而有機會拯救一個人的生命、挽回一個破碎的家庭。」

李岳洋表示，「推廣捐骨髓的過程中，也把團隊的心凝聚在一起，可以看到很多同仁對生命的熱忱，也看到組長們很主動在推行這件事，或許我們只是在做一件小事，但對一位素未謀面的受贈者而言，卻是他生命中的大事！」他也將在公司內部持續辦講座，並邀請其他單位一起參加。東森集團一直以來對於各項公益活動不遺餘力，由內而外送上愛與溫暖，員工同仁也自發性投入行善之路，忙碌之餘不忘回饋社會、溫暖別人，與公司一起擴大共善共好的影響力。