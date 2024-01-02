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社會 社會焦點 保障人權

受邀赴陸比賽！張誌家蜷曲沙發上猝逝　球隊老闆曝：他不喝酒的人

記者許權毅、戴若涵／台中報導

前職棒球星張誌家疑因心肌梗塞猝逝，享年43歲！張誌家姊姊表示，因弟弟失聯，拜託在大陸的友人到弟弟租屋處查看，沒想到卻發現人蜷曲在沙發上「已經離開了」。而張誌家所屬慢壘球隊的何姓老闆則指出，張誌家赴陸是受邀去打慢速壘球比賽，強調張沒有在喝酒，至於確切死因仍有待進一步確認。

▲前職棒球星張誌家猝逝，享年43歲。（圖／張誌家臉書）

▲前職棒球星張誌家猝逝，享年43歲。（圖／張誌家臉書）

何姓老闆表示，張誌家這次是受邀去廣東中山比慢速壘球，認識張誌家這麼久，「我所知道的他是沒有在喝酒的人」，透露前陣子張誌家曾在個人臉書上稱，「頭後面會痛」，進而導致打球時力量使不出來，他和其他球友與其見面時，都有建議他去看醫生，但因張誌家住台中，只有比賽時才會下高雄，因此張是否有去看醫生，其他人也不確定。

▲▼ 前職棒選手張誌家猝死。（圖／翻攝自張誌家臉書）

▲張誌家曾在個人臉書上發文稱莫名頭痛。（圖／張誌家臉書）

何姓老闆認為，大陸天氣比較寒冷，又加上運動量的關係，推測張誌家會不會是因此才發生憾事。他感慨表示，原本預計明年（2025）全運會要再徵召他比賽，如今他卻猝然離世，令人相當扼腕。

何姓老闆再度強調，與張誌家認識很久，張很喜歡跟球友們打屁聊天，但他沒有喝酒的，稱目前聽到的消息說「心肌梗塞的機率較大」。

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