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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2024總統大選是2000的翻版？　回顧台灣政壇首次三腳督

▲▼連戰、宋楚瑜、陳水扁。（圖／記者林敬旻、呂佳賢、李毓康攝）

▲連戰、宋楚瑜、陳水扁。（圖／記者林敬旻、呂佳賢、李毓康攝）

記者江采蓁、皮心瑀／台北報導

2024總統大選在即，由國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲三方角逐。根據各家民調，目前由賴清德暫居領先地位，侯友宜則是緊追在後，而柯文哲維持墊底，誰贏誰輸依舊難下定論。不少人拿出2000年總統大選台灣政壇首次三腳督做比較，台灣民意基金會游盈隆更直言2024幾乎是2000年的翻版。回顧當年國民黨連戰、親民黨宋楚瑜、民進黨陳水扁三人大戰，最後由陳水扁拿下總統寶座。如今的藍綠白之爭，棄保效應是否發酵，誰又將成為取得政權的角色，備受關注。

2000年選戰共有五組候選人參選，選舉人數超過1200萬，投票率截至目前為止仍是史上最高。起初，宋楚瑜擔任台灣省長時勤政愛民的形象，加上訴求改革，成功吸引希望結束國民黨執政，但又擔心民進黨上台後兩岸關係衝擊的選民，讓他的民調始終保持領先，後期卻因興票案一路挨打，失去了大量中間選票，原支持度墊底的陳水扁則後來居上，打著「清流共治」的口號乘勢崛起。

面對興票案的影響、棄保的操作，最終，陳水扁拿下497萬7697票勝出，而宋楚瑜獲466萬4972票，連戰則只拿292萬5513票，得票率依序為39.3%、36.84%、23.1%。

對於2024總統大選，游盈隆預估，民進黨賴蕭配得票率38%正負3、國民黨侯康配得票率37%正負3、民眾黨柯盈配得票率25%正負3，總投票率將是68%正負2，而賴蕭配與侯康配最大可能差距是94萬票，最低可能差距在10萬票左右，這代表這次選舉結果仍處於高度不確定狀態，鹿死誰手，尚無定論。換句話說，目前賴蕭配最可能贏得選舉，但也不排除侯康配後來居上，脫穎而出，「這幾乎是2000年總統大選的翻版」。

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