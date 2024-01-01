被問陸外交封鎖如何突圍　蕭美琴舉1實績：必須務實面對現實困境

記者杜冠霖／台北報導

對於媒體提問台灣如何突破中國封鎖及外交困境？民進黨副總統候選人蕭美琴回應，自己在這些年累積很多經驗，未來也會在這部分協助總統，但也要務實面對現實上的困境，要跟理念相近夥伴深化關係，國際組織參與也是重點。她也舉例，台美之間沒有邦交不能簽條約，但長期存在雙重課稅問題，所以透過國會議員立法方式協助台商在美國佈局，解決許多台商、美商投資困境。

▲民進黨副總統候選人蕭美琴辯論會回應媒體提問。（圖／公視）



自由時報提問，台灣外交受到中國圍堵和打壓、處境艱難，未來要如何協助總統突破困境？加入更多國際組織？

蕭美琴表示，台灣外交處境確實非常困難，自己這幾年在第一線跟外交同仁一起打拼，確實遭遇不少挫折，中國打壓、孤立台灣是最大原因，但還是要找尋可以突破空間，第一、跟理念相近夥伴深化關係，這些年自己也累積很多經驗，未來也會在這部分協助總統。

蕭美琴指出，但也要務實，面對現實上的困境，以台灣實質需要的議題找尋生存空間，舉例，台美之間沒有邦交不能簽條約，但長期存在雙重課稅問題，所以透過國會議員立法方式協助台商在美國佈局，有效解決雙重課稅問題，也解決許多美商、大型跨國公司來台投資狀況，包含：美光、微軟、GOOGLE、亞馬遜都擴大對台投資。

蕭美琴直言，務實解決大家問題、強化台美合作，增加經濟繁榮韌性，國際組織參與也是重點，所以跟美日澳等理念相近國定期舉辦會議，全球合作訓練架構，持續擴大國際參與，做負責任國際社會一份子。