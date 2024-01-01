台北2寶爸夜闖中山區民宅想性侵　她驚喊「化療中」逃過一劫

▲台北何姓男子暗巷尾隨女子，侵入她中山區住宅，意圖性侵未遂。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者郭玗潔／台北報導

台北何姓房仲半夜偶遇夜歸女子小美(化名)，竟尾隨她回家，並侵入小美住宅意圖性侵，經小美不斷哀求表示她正在化療，何男才住手離去。小美事後報警，何男也拿出20萬元和解，台北地院審理，減刑依侵入住宅強制性交未遂罪，處何男2年徒刑。緩刑5年，並完成法治教育課程6場。可上訴。

判決指出，何男於去年1月15日凌晨2時許，在中山區中山北路巷弄偶然看到陌生女子小美，竟尾隨她返回住處，並跟著上樓，在門外等候近2小時探視屋內情形後，確定屋內只有小美一人，便直接將大門紗窗拉開，將手伸進門縫內開鎖，侵入住宅。

何男進房見小美已在床上熟睡，上前跨坐她肚子上並壓住雙手，見小美驚醒，恐嚇她「妳不要反抗，不要叫，不然我會殺死妳」，隨即撫摸她胸部並摸進她連身衣裙內。

小美不斷掙扎閃躲並不斷苦苦哀求，表示她正在接受化療治療，保證不會報警，終於說動何男罷手離去，小美立即報警處理。

法官審理認為，何男因一時失慮犯下此案，造成小美身心傷害，不過犯後坦承犯行，且和小美以20萬和解並取得原諒，審酌何男無前科、目前離婚、從事房仲業，月入5到10萬，要扶養2個兒子等情，減刑依犯侵入住宅強制性交未遂罪，處2年徒刑。緩刑5年，並完成法治教育課程6場。可上訴。