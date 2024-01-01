蕭美琴辯論恐擋不住？　凌濤曝弱點：趙少康一定COMBO她

▲民進黨副總統候選人蕭美琴出席電視辯論會。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨總統候選人賴清德日前於辯論會稱「把中華民國當作是兩岸的護國神山，到底是要促進和平？還是要給台灣帶來災難？」會後雖澄清是漏講「憲法」，但仍引來各界關注。國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤指出，1日的副總統辯論會，國民黨候選人趙少康一定會打這件事，而民進黨候選人蕭美琴將招架不住。

凌濤在《週末大爆卦》表示，趙少康一定會COMBO（連擊）蕭美琴，把賴清德過去台獨言論都拿出來檢討，而且除了攻擊賴清德之外，也會把國民黨的兩岸立場講得很清楚，在這樣的基調下，蕭美琴會擋不住趙少康的攻勢。

凌濤也指出，賴清德這件事，民進黨國際部的壓力會非常大，AIT會打給民進黨問說你們在幹嘛，白宮高層一定會氣到炸掉。

賴清德在電視辯論會中，被媒體詢問，是否認同《中華民國憲法》，以及是否認同兩岸就是在中華民國底下的「一國兩制」？他強調，要尊重、採用《憲法》，同時暗批侯友宜日前「憲法護國神山」論，「我們今天在國內，把中華民國（指《憲法》）當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平？還是要給台灣帶來災難？」

事後記者會上，賴清德說明，他的確是口誤，把「中華民國憲法」講成「中華民國」。